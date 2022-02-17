Болит там и тут. Что за скрытые симптомы есть у омикрона

Омикрон может оседать в кишечнике, а не в носу, приводит слова Спектора издание The Sun.
Пациенты с омикроном могут испытывать желудочно-кишечные симптомы — тошноту, рвоту, боль в живот, вздутие, изжогу и диарею.
При скрытых симптомах омикрона рекомендуется незамедлительно уйти на самоизоляцию и сдать тест на COVID-19.
При ковиде может возникнуть опасное воспаление мозгового вещества — энцефалит или энцефаломиелит, подчеркнул ранее врач-иммунолог Николай Крючков.
«При COVID у небольшого количества людей действительно наблюдается воспаление мозгового вещества — энцефалит или энцефаломиелит», — сказал он.
Кроме того, омикрону может сопуствовать цистит, заметил главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев.