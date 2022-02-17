Болит там и тут. Что за скрытые симптомы есть у омикрона

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А какие заболевания сопутствуют коронавирусу?

При ковиде может возникнуть опасное воспаление мозгового вещества — энцефалит или энцефаломиелит, подчеркнул ранее врач-иммунолог Николай Крючков.

«При COVID у небольшого количества людей действительно наблюдается воспаление мозгового вещества — энцефалит или энцефаломиелит», — сказал он.

Мозг. unsplash.com

Кроме того, омикрону может сопуствовать цистит, заметил главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев.