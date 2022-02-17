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Здоровье

Болит там и тут. Что за скрытые симптомы есть у омикрона

У омикрона, нового штамма COVID-19, могут быть нетипичные признаки. Какие скрытые симптомы у него есть, рассказал профессор Тим Спектор из организации ZOE Covid Symptom Study.

Туалет.
Туалет.
СС0
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Где может оседать омикрон?

Омикрон может оседать в кишечнике, а не в носу, приводит слова Спектора издание The Sun.

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Какие скрытые симптомы есть у омикрона?

Пациенты с омикроном могут испытывать желудочно-кишечные симптомы — тошноту, рвоту, боль в живот, вздутие, изжогу и диарею.

3
Что делать, если заметил скрытые симптомы омикрона?
Тест на коронавирус.
Тест на коронавирус.
Pixabay.com

При скрытых симптомах омикрона рекомендуется незамедлительно уйти на самоизоляцию и сдать тест на COVID-19.

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А какие заболевания сопутствуют коронавирусу?

При ковиде может возникнуть опасное воспаление мозгового вещества — энцефалит или энцефаломиелит, подчеркнул ранее врач-иммунолог Николай Крючков.

«При COVID у небольшого количества людей действительно наблюдается воспаление мозгового вещества — энцефалит или энцефаломиелит», — сказал он.

Мозг.
Мозг.
unsplash.com

Кроме того, омикрону может сопуствовать цистит, заметил главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

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