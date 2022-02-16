По цепной реакции. Какое заболевание сопутствует омикрону

Как сообщил Токарев URA.RU, омикрону может сопутствовать цистит — воспаление мочевого пузыря.
По его словам, на эту проблему жалуются все больше пациентов.
Цистит возникает после омикрона, потому что мочевые пути находятся близко к кишечнику (а он, в свою очередь, нередко страдает от вируса).
«Как мы уже знаем, при COVID-19 нередко возникают нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: коронавирус способен длительно персистировать (существовать. — Прим. ред.) в кишечнике, что клинически проявляется болью в животе и расстройствами стула. Также развитие подобных осложнений (цистита. — Прим. ред.) возможно и на фоне ослабления иммунитета вследствие вирусной атаки на организм», — подчеркнул профилактолог.
При коронавирусе может развиваться опасное воспаление мозгового вещества, отметил ранее врач-иммунолог Николай Крючков.
«При COVID у небольшого количества людей действительно наблюдается воспаление мозгового вещества — энцефалит или энцефаломиелит», — уточнил он.
У детей COVID-19 может «выходить наружу» в виде высыпаний, похожих на аллергию.
Недавно врач Елена Манылова рассказала об одном таком случае. К ней обратилась 13-летняя девочка с болезненными высыпаниями на руках. Медик расценил его как аллергический контактный дерматит и назначил лечение, но оно не принесло результатов.
Ребенка доставили в больницу. Там выяснилось, что высыпания появились, когда семья девочки заболела коронавирусом. Сама же она перенесла инфекцию бессимптомно.