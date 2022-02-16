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Здоровье

По цепной реакции. Какое заболевание сопутствует омикрону

Омикрон вызывает множество осложнений. Какое заболевание часто сопутствует новому штамму COVID-19, рассказал главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

Органы.
Органы.
ССО.
1
Какое заболевание вызывает омикрон?

Как сообщил Токарев URA.RU, омикрону может сопутствовать цистит — воспаление мочевого пузыря.
По его словам, на эту проблему жалуются все больше пациентов.

2
Почему омикрону сопутствует цистит?

Цистит возникает после омикрона, потому что мочевые пути находятся близко к кишечнику (а он, в свою очередь, нередко страдает от вируса).

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
СС0

«Как мы уже знаем, при COVID-19 нередко возникают нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: коронавирус способен длительно персистировать (существовать. — Прим. ред.) в кишечнике, что клинически проявляется болью в животе и расстройствами стула. Также развитие подобных осложнений (цистита. — Прим. ред.) возможно и на фоне ослабления иммунитета вследствие вирусной атаки на организм», — подчеркнул профилактолог.

3
Что еще может воспалиться при ковиде?

При коронавирусе может развиваться опасное воспаление мозгового вещества, отметил ранее врач-иммунолог Николай Крючков.

«При COVID у небольшого количества людей действительно наблюдается воспаление мозгового вещества — энцефалит или энцефаломиелит», — уточнил он.

Коронавирус, маска. Пандемия.
Коронавирус, маска. Пандемия.
CC0
4
А какой необычный симптом COVID-19 появляется у детей?

У детей COVID-19 может «выходить наружу» в виде высыпаний, похожих на аллергию.

Недавно врач Елена Манылова рассказала об одном таком случае. К ней обратилась 13-летняя девочка с болезненными высыпаниями на руках. Медик расценил его как аллергический контактный дерматит и назначил лечение, но оно не принесло результатов.

Тест на коронавирус.
Тест на коронавирус.
Pixabay.com

Ребенка доставили в больницу. Там выяснилось, что высыпания появились, когда семья девочки заболела коронавирусом. Сама же она перенесла инфекцию бессимптомно.

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