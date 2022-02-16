По цепной реакции. Какое заболевание сопутствует омикрону

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Почему омикрону сопутствует цистит?

Цистит возникает после омикрона, потому что мочевые пути находятся близко к кишечнику (а он, в свою очередь, нередко страдает от вируса).

Коронавирус. Пандемия. СС0

«Как мы уже знаем, при COVID-19 нередко возникают нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: коронавирус способен длительно персистировать (существовать. — Прим. ред.) в кишечнике, что клинически проявляется болью в животе и расстройствами стула. Также развитие подобных осложнений (цистита. — Прим. ред.) возможно и на фоне ослабления иммунитета вследствие вирусной атаки на организм», — подчеркнул профилактолог.