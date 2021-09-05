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Здоровье

Смартфон вызывает диарею. Врач объяснила, почему телефон опаснее ободка унитаза

Врач-инфекционист «СМ-Клиника» Наталья Очинская рассказала «Прайму», что на поверхности смартфона может жить большое количество опасных микробов.

Смартфон. Социальные сети.
Смартфон. Социальные сети.
СС0

Очинская отметила, что ученые из британского Университета Суррея сравнили смартфоны с рассадником опасных бактерий.

«В рамках исследования проверили 30 телефонов обычных людей. Оказалось, что в некоторых случаях на корпусе смартфона может находиться в 18 раз больше бактерий, чем на ободке унитаза», — рассказала медик.

Например, на телефоне могут жить такие бактерии, как сальмонелла, кишечная палочка, стрептококки, золотистый стафилококк.

Эти бактерии могут вызывать целый ряд серьезных заболеваний — кожные и кишечные инфекции, пневмония и менингит.

По этой причине инфекционист советует каждый день очищать поверхность смартфона.

«Можно использовать антибактериальные салфетки, противомикробные средства для рук, разведенный водой этиловый спирт, специальные средства для дезинфекции гаджетов», — отметила Очинская.

Ранее президент России Владимир Путин вновь откровенно признался, что у него нет смартфона.

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