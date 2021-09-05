Смартфон вызывает диарею. Врач объяснила, почему телефон опаснее ободка унитаза

Врач-инфекционист «СМ-Клиника» Наталья Очинская рассказала « Прайму », что на поверхности смартфона может жить большое количество опасных микробов.

Очинская отметила, что ученые из британского Университета Суррея сравнили смартфоны с рассадником опасных бактерий.

«В рамках исследования проверили 30 телефонов обычных людей. Оказалось, что в некоторых случаях на корпусе смартфона может находиться в 18 раз больше бактерий, чем на ободке унитаза», — рассказала медик.

Например, на телефоне могут жить такие бактерии, как сальмонелла, кишечная палочка, стрептококки, золотистый стафилококк.

Эти бактерии могут вызывать целый ряд серьезных заболеваний — кожные и кишечные инфекции, пневмония и менингит.

По этой причине инфекционист советует каждый день очищать поверхность смартфона.

«Можно использовать антибактериальные салфетки, противомикробные средства для рук, разведенный водой этиловый спирт, специальные средства для дезинфекции гаджетов», — отметила Очинская.

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