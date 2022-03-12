14 марта Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничит доступ к Instagram. Чтобы не лишиться фотографий и видео пользователи могут заранее скачать выгруженные фото и видео файлы.

Как это сделать со смартфона

Необходимо зайти в профиль, нажать три полоски в верхнем правом углу. Затем нажать на раздел «Ваша активность» — там вы найдете пункт «Скачать информацию». Зайдя туда, Instagram предложит вам отправить все файлы из соцсети на адрес электронной почты, указанной пользователем.

Запрос компания обещает обработать в течение 48 часов.

Как это сделать с компьютера

С компьютера также нужно зайти в свою учетную запись, а затем перейти на страницу «Скачивание копии вашей информации» — она находится здесь.

Затем также нужно указать адрес электронной почты, на который будет направлена ссылка для загрузки данных.

Социальные сети. unsplash.com.

Они могут быть отправлены в формате HTML (удобнее для просмотра) или JSON (проще импортировать в другой сервис).

Выбрав нужный вариант и нажав «Далее», пользователю потребуется ввести свой пароль для подтверждения этого запроса, пишет «Аргументы и факты».

Также можно воспользоваться специальными онлайн-сайтами. Но они, скорее всего, предложат скачать по одному фото по ссылке.

Причина блокировки Instagram

Напомним, 11 марта Роскомнадзор объявил о блокировке Instagram по требованию Генпрокуратуры. Причиной стало разрешение компании Meta распространять сообщения, поощряющие совершение насильственных действий в отношении россиян, в том числе военнослужащих.

О снятии запрета на подобную информацию сообщил и пресс-секретарь Meta Platforms Inc. (ей принадлежит Instagram) Энди Стоун. Его заявление также проверяет Следком РФ. Возбуждено уголовное дело.