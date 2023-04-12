Как уйти от долгов без банкротства (применение сроков исковой давности)

Банкротство — законный способ не платить долги. Некоторые категории граждан могут сделать это бесплатно в упрощенном внесудебном порядке, другим придется заплатить (госпошлина, финансовый управляющий). Однако есть и другие законные способы защиты: так при правильном применении и исчислении сроков исковой давности можно не платить «старую» задолженность по кредиту или коммунальным платежам.

Определение срока исковой давности

Что же такое исковая давность — это отрезок времени, в котором кредитор может обратиться в суд с заявлением об истребовании долга. Обычно он равен трем годам и считается с момента, когда взыскателю стало известно о просрочке очередного взноса.

Если кредитор обратится в суд по истечении трех лет с даты первой просрочки платежа, то только по заявлению ответчика/должника суд применяет сроки давности и отказывает в иске.

Но тут не все так однозначно. Даже истечение указанных трех лет не говорит, что срок давности на 100% истек. Он мог прерваться и быть приостановленным, согласно действующему законодательству.

Разобраться во всех тонкостях непросто, поэтому вы всегда можете прийти на консультацию к профессионалу — юристу, который поможет решить проблему оптимальным способом.

Приостановление срока исковой давности происходит по таким основаниям:

подать иск к нарушителю обязательств помешала непреодолимая сила;

должник находился на службе при объявлении военного положения;

отсрочка действия закона;

процесс рассмотрения спора во внесудебном порядке. Например , когда кредитор направил должнику внесудебную претензию и установил срок ответа , и на период всей переписки срок давности будет приостановлен.

В перечисленных ситуациях исковая давность как будто «замораживается». После прекращения указанных выше оснований, срок снова начнет течь.

Помимо этого, срок может прерываться, когда неплательщик фактически своим поведением признает наличие задолженности или ее части. Пример: банк направил должнику письмо с вопросом, получил ли он кредит на 50000 рублей. Он отвечает согласием. Это и есть признание задолженности. С момента ответа начинается отсчет срока давности в размере все тех же трех лет.

То же самое касается коммунальных платежей. Этим активно пользуются УК. Поскольку вы ранее не обжаловали долги, платили, хоть и не всё, значит, срок исковой давности не истек.

Стоит заметить, что кредитор максимально заинтересован в получении денег, поэтому он работает быстро. Надеяться, что сможете скрываться от кредитора в течение трех лет точно не стоит. А вот проценты, пени набегут за это время немаленькие.

Долг перед банками — безусловный долг, для его подтверждения в суде не требуется дополнительных доказательств и присутствия ответчика. Взыскать его можно в упрощенном порядке через мирового судью посредством вынесения судебного приказа, либо через составление исполнительной надписи нотариуса. Далее эти документы будут переданы приставам, которые займутся взысканием.

Как быть , когда кредитор все-таки пропустил срок давности?

Если это произошло, кредитор потерял право взыскать долги через суд. Но это не значит, что просроченная задолженность обнуляется, и кредит автоматически аннулируется. У кредитора остается право обратиться в суд с иском о взыскании или с требованием признать должника банкротом.

В последнем варианте, при наличии имущества и дохода у должника, долги будут погашены в рамках процедуры банкротства. Если же выяснится полная неплатежеспособность должника, долги будут списаны.

Кроме этого, даже спустя три года, кредитор вправе подать иск в суд. При этом в судебной практике подобные обращения нередко принимались, а долги впоследствии взыскивались.

Сообщить о пропуске взыскателем срока давности следует самому неплательщику, причем как можно быстрее. Тогда при наличии оснований суд прекратит производство за давностью лет. То есть самостоятельно финансовые обязательства не аннулируются по сроку исковой давности.

Когда проблема в виде долгов уже имеется, ее нужно решать. Тем более есть немало законных способов. Когда долг не выплачивается, другой займ взять уже не получится.

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