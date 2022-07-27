Какие преимущества даёт личный кабинет клиента АО «Алтайэнергосбыт»

Заняты на работе и вам некогда передать показания счётчиков за электроэнергию или оплатить счета? С сервисом « Личный кабинет клиента » (ЛКК) АО «Алтайэнергосбыт» сделать это можно вечером или в выходные, ведь он доступен круглосуточно.

ЛКК доступен на официальном сайте АО «Алтайэнергосбыт» и в бесплатном мобильном приложении, которое по запросу «Алтайэнергосбыт» можно скачать на платформах App Store и Google Play.

После простой регистрации станут доступны множество функций:

Оплата счетов онлайн;

Передача показаний приборов учёта;

Управление сразу несколькими лицевыми счетами;

Просмотр истории начислений и оплат;

Заказ энергосервисных услуг;

Подписка на электронную квитанцию;

Консультация специалиста.

Кроме того, в ЛКК можно ещё существенно экономить. В нем действует дополнительный сервис — Кабинет подарков, который позволяет приобретать товары со скидкой и кэшбэком в популярных торговых сетях.