22 мая
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Потребитель

Клиентов Wildberries и Ozon ожидает сюрприз

Покупателей маркетплейсов Wildberries, Ozon и AliExpress в ближайшее время столкнутся с новыми для себя правилами.

Wildberries.ru
Wildberries.ru
wildberries.ru

Роспотребнадзор собирается подавать на маркетплейсы в судебные инстанции. Это связано с многочисленными нарушениями торговых площадок, указывает samaraonline24.ru.

Покупатели маркетплейса Wildberries неоднократно жаловались на то, что с их банковских карт, уже удаленных с личного аккаунта, списываются деньги. Но маркетплейс банком не является и не имеет полномочий так поступать с деньгами покупателей.

Когда списывают деньги за возврат товара, пришедшего на пункт выдачи бракованным, тоже является нарушением.

В Ozon не возвращают деньги за подарочный сертификат, хотя в договоре между интернет-магазином и покупателем такое условие записано.

Ранее хозяйка Wildberries на фоне скандалов сделала важное заявление. Она решила провести ребрендинг — сменить логотип и название маркетплейса.

Между тем сотрудники Wildberries готовят коллективный иск к маркетплейсу. Он - по переквалификации договоров гражданско-правового характера (ГПХ) в трудовые.

Сотрудники таким образом решили покончить с переработками.

Часть людей в маркетплейсе работает по договору ГПХ, хотя у них есть жесткий график, фиксированная зарплата, место работы, форма, штрафы.

Стоит напомнить, что по договору ГПХ у людей нет графика, не может быть штрафов, да и закрепленное место работы тоже должно отсутствовать. Хотя по факту в Wildberries все не так.

Ранее Wildberries и Ozon внесли серьезные изменения для всех россиян.

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