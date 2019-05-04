Когда отключат отопление в Барнауле

Для повсеместного отключения отопления в Барнауле требуется, чтобы мэрия города официально приняла соответствующее решение, сообщили altapress.ru в пресс-службе СГК. Однако любой дом можно отключить от тепла отдельно, если такая заявка поступит от жильцов, принявших такое решение на собрании собственников.

Традиционно поставщики услуг ориентируются на среднесуточную температуру воздуха на улице. Отопление отключают после того, как она в течение пяти дней держится не ниже + 8 градусов.

Однако управляющие компании и ТСЖ могут попросить отключить отдельные дома от отопления и раньше, если такое решение принимают жильцы.

Учитывая, что в ближайшее время синоптики обещают потепление до + 25 градусов, можно ожидать, что тепло в домах отключат в рабочие дни между длинными майскими выходными — в период с 6 по 8 мая.

А уже 13 мая по контуру ТЭЦ-3 отключат и горячую воду для проведения опрессовки сетей.