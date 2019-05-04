Когда отключат отопление в Барнауле

Традиционно поставщики услуг ориентируются на среднесуточную температуру воздуха на улице. Отопление отключают после того, как она в течение пяти дней держится не ниже + 8 градусов.
Однако управляющие компании и ТСЖ могут попросить отключить отдельные дома от отопления и раньше, если такое решение принимают жильцы.
Учитывая, что в ближайшее время синоптики обещают потепление до + 25 градусов, можно ожидать, что тепло в домах отключат в рабочие дни между длинными майскими выходными — в период с 6 по 8 мая.
А уже 13 мая по контуру ТЭЦ-3 отключат и горячую воду для проведения опрессовки сетей.