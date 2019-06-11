Почти как на море: когда откроется и как выглядит городской пляж в Барнауле

Открытие пляжного сезона в Барнауле перенесли из-за недостаточно теплой погоды и высокого уровня воды в Оби. Ориентировочно городской пляж на острове Помазкин примет барнаульцев 15 июня. Но уже сейчас там нашлись желающие понежиться на солнце. Фотокорреспондент altapress.ru побывал на пляже в преддверии сезона и увидел, что нового там ждет отдыхающих этим летом.

Городской пляж на о. Помазкин в Барнауле.

В этом году власти решили расширить территорию пляжа и обновить песок — намыли около 30 тысяч кубометров.

Акваторию пляжа углубили до пяти метров. В мэрии уверяют, что после этого даже при шестиметровом уровне воды пляж не затопит. По данным гидрологов на 10 июня, уровень воды составляет 456 см, за сутки он опустился на 7 см.

Для оборудования пляжа закупили новые биотуалеты, раздевалки и душевые кабины. На территории установили контейнеры для мусора и новую торговую палатку.

Для обеспечения безопасности отдыхающих обучили шесть спасателей. Из Барнаула до парковки городского пляжа отдыхающих будет доставлять маршрутный автобус № 101.

Где еще можно купаться в Барнауле?

Пока официально разрешенный пляж в городе только один — на острове Помазкин. К 15 июня также планируют открыть «Водный мир» — единственный коммерческих пляж на Оби. Он находится чуть дальше городского, на Правобережном тракте, 39.

По словам директора Павла Черникова, пляж практически полностью готов к открытию: территорию очистили и обработали от насекомых, обучили и наняли на работу спасателей, готово заключение ГИМС. Осталось получить результаты проб воды и заключение Роспотребнадзора.

Вход на территорию «Водного мира» будет стоить 50 рублей. Администрация пляжа в этом году планирует сделать все аттракционы бесплатными и закупить новые шезлонги в течение купального сезона.

Барнаульский пляж «Водный мир». altapress.ru

Также для купания в Барнауле и его окрестностях есть 8 искусственных водоемов:

комплекс бассейнов «Пляж» в Парке спорта Алексея Смертина;

бассейн «Крыша» по ул. Мало-Олонской , 28;

28; бассейны в спорткомплексе «Обь», фитнес-центрах «Адриатика» и «Магис», парках-отелях «Чайка» и «Лесные дали»;

искусственный пляж «Солнечный» ( ул. Кольцевая , 1).

Где купаться запрещено

Ранее администрация Барнаула познакомила жителей со списком запрещенных мест для купания. Они обозначены на карте.

Опасные места для купания в Барнауле. barnaul.org

Отметим, что среди запрещенных мест есть и излюбленный дикий пляж за Новым мостом, где не так давно барнаулец унюхал фекальный аромат, а также озеро Пионерское. В администрации Центрального района подчеркнули, что ведут работу с владельцами водоема по официальному открытию пляжа.

Всего в Алтайском крае планируют открыть 55 официальных мест для купания. Спасатели одобрили пляж в турзоне «Бирюзовая Катунь», а также «Здравница Ая», «Дикий берег» и «Березка», находящихся на озере Ая в поселке Катунь.

Ранее altapress.ru писал, что за три летних месяца 2018 года в Алтайском крае утонули 56 человек. В основном люди гибнут во время купания в не оборудованных для купания местах.

Спасатели также говорят об остром дефиците санкционированных мест купания в Барнауле — одного городского пляжа и бассейна в Парке спорта недостаточно.