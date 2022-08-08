Колбаса взорвалась в руках у сибирячки

Жительница Хакасии в группе Инцидент Абакан в Telegram поделилась историей, произошедшей после покупки в местном магазине.

По словам девушки, она приобрела колбасу в поселке Шира в магазине. Если верить этикетке, это мясосодержащий продукт, вареное колбасное изделие.

Дальше началось самое интересное, пишет 19rusinfo.ru.

«Она взорвалась у меня прямо в руках. От нее очень сильно воняет, вы даже не можете представить, какой идет запах. Колбаса прокисла, испортилась, кошки, собаки ее не едят», — рассказала покупательница.

Девушка рассказала, что о случившемся она сообщила администратору магазина «Светофор» (по ее словам, именно там она приобрела продукт), ей предложили привезти колбасу.

В магазине предположили, что девушка колбасу прожарила в микроволновке, и поэтому она взорвалась.

Почему это произошло, пока неизвестно. Возможно, жительница Хакасии обратится в органы Роспотребнадзора, где специалисты проведут надлежащую экспертизу и выяснят, что послужило реальной причиной инцидента.

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