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Потребитель

Компания Apple планирует добавить спутниковые функции в iPhone

Apple планирует добавить спутниковые функции в iPhone на случай ЧС, сообщает Bloomberg.

iPhone, фото.
iPhone, фото.
СС0

Компания хочет дать возможность пользователям отправлять текстовые сообщения службам быстрого реагирования там, где нет сотовой связи.

Пользователь сможет отправить сообщение, набрав Emergency SOS там, где они обычно вводят имя контакта.

Служба может в конечном итоге обрабатывать и некоторые телефонные звонки.

В iPhone могут добавить и функцию оповещения о крупных происшествиях через спутниковую связь — о крушении самолета или бедствии на судне.

Пока не сообщается, к каким службам экстренной помощи будет подключена система, пишет bfm.ru. Набор функций будет конкурировать с устройством Garmin inReach, которое позволяет пользователям отправлять короткие сообщения или SOS по спутниковым сетям.

В июне Apple экстренно обновила старые iPhone.

Между тем 68-летняя пенсионерка в Барнауле нашла в автобусе iPhone, но не стала возвращать владелице. Стороны не сошлись в размере вознаграждения.

Пенсионерку это не устроило: она взяла молоток, разбила не самый дешевый телефон вдребезги и выбросила.

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