Корпорация Apple разрешит возвращать обратно непонравившийся iPhone

Информация об этом опубликована в официальном интернет-магазине Apple, сообщает портал «Мир24».
Речь идет об устройствах, которые приобретаются в период с 14 ноября этого года по 6 января следующего года. Для оформления возврата потребуется чек, которые подтверждает факт покупки смартфона на сайте компании Apple. При этом iPhone должен находиться в отличном состоянии и иметь товарный вид.
Акция, таким образом, продлевает срок действия положения «О защите прав потребителей», согласно которому покупатель имеет право сдать товар в течение двух недель со дня покупки.