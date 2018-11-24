Корпорация Apple разрешит возвращать обратно непонравившийся iPhone

Компания Apple, а рамках распродаж «Черная пятница» и на Новый год позволит вернуть обратно непонравившийся iPhone. Сдать смартфон можно будет до 20 января 2019 года, получив обратно деньги.

Информация об этом опубликована в официальном интернет-магазине Apple, сообщает портал «Мир24».

Речь идет об устройствах, которые приобретаются в период с 14 ноября этого года по 6 января следующего года. Для оформления возврата потребуется чек, которые подтверждает факт покупки смартфона на сайте компании Apple. При этом iPhone должен находиться в отличном состоянии и иметь товарный вид.

Акция, таким образом, продлевает срок действия положения «О защите прав потребителей», согласно которому покупатель имеет право сдать товар в течение двух недель со дня покупки.