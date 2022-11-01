Красная стала золотой. Стоимость рыбного деликатеса резко взлетела в сибирском регионе

Цена в среднем варьируется от четырех до шести тыс. рублей. Например, на Авито, продавцы в объявлениях в основном указывают цену за 1 кг, при этом отмечают, что объем фасовки может быть разным.



Стоимость деликатеса будет зависеть от поставщика и места изготовления продукта. Как правило, икру везут в Новосибирск с Камчатки.

За последние три года, по данным Новосибирскстата, красная икра подорожала более чем в 1, 5 раза.

Ранее цены вырастут: Белоруссия приостановила поставки мясо-молочной продукции в Россию.