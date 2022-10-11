11 октября
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Потребитель

Цены вырастут: Белоруссия приостановила поставки мясо-молочной продукции в Россию

Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии сообщил о приостановке выдачи ветеринарных сертификатов на экспорт для ряда местных производителей мясо-молочного сектора.

Куриное филе, мясо курицы.
Куриное филе, мясо курицы.
СС0

Такой шаг объясняют тем, что на внутреннем рынке страны возник дефицит, его необходимо насытить, сообщает РБК.

Запрет затронул бренды «Петруха», «Ганна», «Златко», и продукцию Рогачевского и Лепельского комбинатов.

В год Белоруссия ввозит в Россию 120−140 тыс. тонн мяса птицы, сообщает «Коммерсантъ». Из-за запрета поставки сократятся на 30 тыс. т до конца 2022 года. По мнению источника газеты, выпадающий объем существенен и спровоцирует рост цен.

Ранее подсчитали, сколько россиян заметили значительный рост цен на продукты.

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