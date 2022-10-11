Цены вырастут: Белоруссия приостановила поставки мясо-молочной продукции в Россию

Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии сообщил о приостановке выдачи ветеринарных сертификатов на экспорт для ряда местных производителей мясо-молочного сектора.

Такой шаг объясняют тем, что на внутреннем рынке страны возник дефицит, его необходимо насытить, сообщает РБК.

Запрет затронул бренды «Петруха», «Ганна», «Златко», и продукцию Рогачевского и Лепельского комбинатов.

В год Белоруссия ввозит в Россию 120−140 тыс. тонн мяса птицы, сообщает «Коммерсантъ». Из-за запрета поставки сократятся на 30 тыс. т до конца 2022 года. По мнению источника газеты, выпадающий объем существенен и спровоцирует рост цен.

Ранее подсчитали, сколько россиян заметили значительный рост цен на продукты.