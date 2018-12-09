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Потребитель
70

Сбербанк готов выдавать кредиты глубоким пенсионерам. Как в других банках?

На днях Сбербанк объявил о том, что увеличивает верхнюю границу возраста по потребительским кредитам без обеспечения. Их теперь могут получить клиенты старше 65 лет. Между тем, еще в августе портал Finqua.ru выяснил, что многие банки готовы давать кредиты еще более глубоким пенсионерам.

Кредиты должны способствовать росту благосостояния, а не наоборот.
Кредиты должны способствовать росту благосостояния, а не наоборот.

Во многих банках предельный возраст заемщика на момент погашения кредита — 65 лет. До недавнего времени потребкредиты без обеспечения Сбербанк тоже выдавал на таких же условиях. И вот теперь увеличил планку до 70 лет. В банке утверждают, что получать такой кредит можно за один визит либо используя свой интернет-банк — решение принимайся очень быстро.

А вот, как выяснили журналисты finqua.ru, в Совкомбанке это планка составляет 84 года. В Банке «Восточный» и ВТБ 76 лет. В «Бинбанке» 70.

Конечно, сравнивая предельный возраст на момент погашения кредита, надо иметь в виду еще и процентную ставку, дополнительное страхование (которое банки нередко навязывают) и прочие условия.

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