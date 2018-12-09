Сбербанк готов выдавать кредиты глубоким пенсионерам. Как в других банках?

Во многих банках предельный возраст заемщика на момент погашения кредита — 65 лет. До недавнего времени потребкредиты без обеспечения Сбербанк тоже выдавал на таких же условиях. И вот теперь увеличил планку до 70 лет. В банке утверждают, что получать такой кредит можно за один визит либо используя свой интернет-банк — решение принимайся очень быстро.
А вот, как выяснили журналисты finqua.ru, в Совкомбанке это планка составляет 84 года. В Банке «Восточный» и ВТБ 76 лет. В «Бинбанке» 70.
Конечно, сравнивая предельный возраст на момент погашения кредита, надо иметь в виду еще и процентную ставку, дополнительное страхование (которое банки нередко навязывают) и прочие условия.