Сбербанк готов выдавать кредиты глубоким пенсионерам. Как в других банках?

На днях Сбербанк объявил о том, что увеличивает верхнюю границу возраста по потребительским кредитам без обеспечения. Их теперь могут получить клиенты старше 65 лет. Между тем, еще в августе портал Finqua.ru выяснил, что многие банки готовы давать кредиты еще более глубоким пенсионерам.