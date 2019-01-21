Кремлю пришлось объясняться перед регионами после списания долгов за газ Чечне

21 января пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову пришлось комментировать обращения ряда регионов России с просьбой списать долги за газ, как это было сделано ранее для потребителей из Чеченской Республики. По словам Пескова, это очень сложный вопрос, пишет «Московский комсомолец».

Дмитрий Песков,

пресс-секретарь президента России:

Какой-либо позиции в данном случае не выработано, вопрос чрезвычайно сложный.

По словам официального представителя Кремля, речь идет о поставке товара конечному потребителю компанией и компания рассчитывает на оплату, в том числе в контексте перспективных инвестиционных программ.

Песков также заявил, что этот вопрос нельзя рассматривать в отрыве от интересов компаний и в тоже время интересов людей.

С чего все началось

В Грозном районный суд обязал организацию «Газпром межрегионгаз Грозный» списать более 9 млрд рублей долга за коммунальные услуги. Иск с таким требованием подавала прокуратура. В ведомстве опасались, что требования «Газпрома» могли вызвать протесты.

О том, что в Грозном остро стоит вопрос погашения задолженности за газ и электричество, ранее сообщал глава Чечни Рамзан Кадыров. В октябре 2018 года из-за долгов местных жителей за коммунальные услуги Кадыров уволил четырех префектов Грозного.

После этого депутат Госсовета Чувашии попросил прокуратуру списать безнадежную задолженность жителей региона за газ, как это было сделано в Чечне. Ранее с такой же просьбой к прокуратуре обратились депутаты-коммунисты Смоленской области.

Аналогично новости о списании безнадежны долгов Чечне восприняли в Красноярске. Депутат законодательного собрания края Денис Притуляк предложил по примеру Чеченской Республики простить вообще все коммунальные долги населения и до кучи — долги по кредитам.