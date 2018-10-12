Крупнейшие банки одновременно подняли ставки по вкладам

Банки из ТОП-10 по объёму привлеченных вкладов населения подняли ставки по рублевым депозитам для физлиц. Сбербанк повысил ставки по всем рублевым вкладам действующей линейки на 0,15−0,5 п.п. Таким образом сегодня ставки составляют 3,4−5,15%. Также с сегодняшнего дня запущен еще более доходный промо-вклад — ставка до 7,15% годовых.

Альфа-Банк повысил доходность не только рублевых, но и долларовых вкладов для физлиц. Максимальное увеличение доходности по вкладам составило 0,65 п.п.

ВТБ повысил ставку по промо-вкладам в среднем на 0,6 п.п. «Россельхозбанк» — на 0,25 п.п. (рублевые вклады) и, кроме этого, вернул вклады в евро. Теперь максимальная ставка по депозитам в этой кредитной организации составляет 8%.

Сбербанк и ВТБ объясняют повышение ставок по вкладам увеличением ключевой ставки Центробанка. Несколькими днями раньше в ЦБ отмечали значительный отток вкладов населения из банков в сентябре-октябре, и объясняли, что крупные банки уже начали пересматривать свою политику, и в октябре-ноябре динамика вернется в норму.