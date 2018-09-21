Россияне кинулись забирать из Сбербанка валюту

В августе россияне забрали из Сбербанка валютные вклады на общую сумму в $1,2 млрд рублей. Клиенты боятся последствий новых санкций против России. Об этом сообщил Bloomberg, передает РИА Новости.

С начала года Сбербанк потерял около10% валютных депозитов. Такие вклады составляют около 29% от общего объема депозитов Сбербанка, который составляет $324 млрд.

Масштабный вывод денег с валютных вкладов грозит девальвацией рубля к доллару, предупреждают эксперты, передает РБК.

Напомним, ранее председатель правления ВТБ Андрей Костин предложил конвертировать валютные вклады в рубли в случае введения санкций на расчеты в долларах для российских банков. Также он предложил полноценный план отказа России от доллара.

Глава Сбербанка Герман Греф резко отреагировал на заявление по отказу РФ от доллара, которое сделал глава ВТБ Андрей Костин. Конвертация долларовых вкладов россиян в рубли в качестве ответа на американские санкции не рассматривается, сообщил он.