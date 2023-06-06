6 июня
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Потребитель
Erid: 4CQwVszH9pUhpmhsCqx

Лечение от алкоголизма

Алкогольная зависимость — это тяжёлое заболевание, от которого нельзя избавиться самостоятельно. Только полноценное лечение алкоголизма, которое проводит специализированная частная наркология, может привести к трезвости дальнейшей жизни. Но для того, чтобы алкоголик бросил пить, он должен захотеть это сделать.

Желание же такое не возникает, поскольку зависимый:

  • не признает себя алкоголиком, даже находясь в трудной ситуации;
  • не хочет избавляться от алкоголизма, потому что страшно;
  • не желает выходить из созданной зоны комфорта, потому что нет на это сил и желания;
  • не имеет нужной мотивации — его все устраивает сейчас;
  • является инфантильным человеком, который не может принять решение;
  • является жертвой и агрессором одновременно;
  • его сознание изменено алкоголем, и теперь человек не видит разницы между «плохо» и «хорошо».

К этому ещё добавляется то, что близкие люди постоянно оправдывают его: «он пьёт, как все», «у него был тяжёлый день», или «он запивает травматические события». И таких причин множество.

Жалея и оправдывая своего мужа, женщина даёт ему свою защиту. И это продолжается до тех пор, пока она больше не сможет работать на нескольких работах, чтобы обеспечить семью. Она теряет все силы, у неё развивается ненависть к той жизни, которой она живёт. Именно по этим причинам она начинает искать, где провести принудительный вывод из запоя и куда отправить мужа на дальнейшее лечение от алкоголизма.

Методы кодирования от алкоголизма

Для того, чтобы человек бросил пить на всегда, существует несколько методов кодирования от алкоголизма.

  1. Медикаментозно с помощью препаратов на год или на два года.
  2. Психологический.
  3. Комплексное лечение в стационаре.

Любое кодирование от алкоголизма действенно, но при условии, что используется по назначению. То есть лечение подбирается исходя для разных стадий заболевания, для разного склада характера человека и на основании других факторов.

Медицинский центр "ЮгЭкоСервис", лицензия № 61.РЦ.10.000.М.001105.12.16 от 26.12.2016.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

  • Реклама #326141

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость