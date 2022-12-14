14 декабря
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15 лет фонду МСП: итоги года

НО «Алтайский фонд малого и среднего предпринимательства» в цифрах и фактах

Празднование юбилея МСП.
Празднование юбилея МСП.
Фото предоставлено Алтайским Фондом МСП.

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В 2021 г. проект «Фабрика бизнес-­идей» завоевал национальную премию в номинации «Вовлечение в предпринимательскую деятельность».

Антон Слободчиков, руководитель Алтайского Фонда МСП.
Антон Слободчиков, руководитель Алтайского Фонда МСП.
Фото предоставлено Алтайским Фондом МСП.

Антон Слободчиков,
руководитель Алтайского Фонда МСП:

— Алтайский Фонд МСП уже 15 лет оказывает поддержку предпринимателям Алтайского края по разным направлениям! В нашем регионе самые активные и инициативные предприниматели!

Благодарим вас за сотрудничество с Фондом!

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