15 лет фонду МСП: итоги года

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В 2021 г. проект «Фабрика бизнес-идей» завоевал национальную премию в номинации «Вовлечение в предпринимательскую деятельность».
Антон Слободчиков, руководитель Алтайского Фонда МСП.
Фото предоставлено Алтайским Фондом МСП.
Антон Слободчиков,
руководитель Алтайского Фонда МСП:
— Алтайский Фонд МСП уже 15 лет оказывает поддержку предпринимателям Алтайского края по разным направлениям! В нашем регионе самые активные и инициативные предприниматели!
Благодарим вас за сотрудничество с Фондом!
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