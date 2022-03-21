Лучший способ защиты личной переписки от взлома назвал эксперт

В вопросе защиты переписки следует помнить, что данные хранятся не только на смартфоне, но и на серверах оператора.

Поэтому пользователь может ограничить доступ злоумышленнику только «на стороне смартфона». При этом Кашкин напомнил, что хакеры могут установить на смартфон специальные программы.

Эксперт предупредил — способ блокировки телефона по отпечатку пальца не гарантирует надежной сохранности данных, поскольку существует возможность взлома и этого способа.

Он посоветовал установить на смартфон сложный пароль, в том числе графический, а также использовать дополнительный пароль непосредственно для приложения. Так что, даже если будет получен доступ к телефону, доступ к приложению будет защищен, пишет Lenta.ru.

Пароль на телефоне. CC0

При использовании мессенджера в браузере стационарного компьютера необходимо закрывать сессию после выхода из веб-версии. Кроме того, можно использовать в браузере режим «инкогнито», что снизит риск получения доступа злоумышленников к переписке.

«Однако, следует помнить, что стопроцентной защиты все равно не существует — нужно помнить о простых подходах в защите смартфона, что может сильно снизить негативные риски», — заключил специалист.

Ранее сообщалось, заблокируют ли народный мессенджер WhatsApp в России.