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Жизнь

Хакеры Killnet взломали сайт группы Anonymous, объявившей России кибервойну

Хакеры Killnet опубликовали видео, в котором заявили о взломе сайта группировки Anonymous и назвали виновников происходящего на Украине конфликта, сообщает РИА «Новости».

Хакер.
Хакер.
СС0

Ранее группа хакеров Anonymous объявила кибервойну России и взяла на себя ответственность за атаку на российские сайты.

Накануне хакеры Killnet опубликовали видео, в котором заявили, что интернет переполнен фейковой информацией, и содержится призыв не поддаваться панике.

«Очень скоро этот конфликт закончится, мы обретем мир. Не бойся, Россия, никто и ничто не может вам угрожать. Хакеры Anonymous, займитесь восстановлением своего сайта, это очень жалко выглядит на фоне ваших угроз нашей стране», — говорится в обращении.

В ролике подчеркнули, что все происходящее сейчас в мире должно было случиться рано или поздно, и вина за это лежит на США, Евросоюзе и нынешней украинской власти.

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