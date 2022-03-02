Хакеры Killnet взломали сайт группы Anonymous, объявившей России кибервойну

Хакеры Killnet опубликовали видео, в котором заявили о взломе сайта группировки Anonymous и назвали виновников происходящего на Украине конфликта, сообщает РИА «Новости» .

Ранее группа хакеров Anonymous объявила кибервойну России и взяла на себя ответственность за атаку на российские сайты.

Накануне хакеры Killnet опубликовали видео, в котором заявили, что интернет переполнен фейковой информацией, и содержится призыв не поддаваться панике.

«Очень скоро этот конфликт закончится, мы обретем мир. Не бойся, Россия, никто и ничто не может вам угрожать. Хакеры Anonymous, займитесь восстановлением своего сайта, это очень жалко выглядит на фоне ваших угроз нашей стране», — говорится в обращении.

В ролике подчеркнули, что все происходящее сейчас в мире должно было случиться рано или поздно, и вина за это лежит на США, Евросоюзе и нынешней украинской власти.