Сенаторы и Роскомнадзор готовят законопроект о нежелательном контенте

Совет Федерации готовит законопроект о расширении перечня запрещенного в интернете контента, сообщила РИА Новости один из авторов инициативы, сенатор Маргарита Павлова.

«Угроза национальной безопасности сегодня сосредоточена в плоскости детства. Безусловно, назрела необходимость законодательных инициатив», — сказала Павлова.

По ее словам, сейчас в интернете появляется все новый контент, который пока не попадает под определение противоправного, но который также несет угрозу и набирает силу.

В частности, в сети романтизируются террористы, преступники, маньяки, убийцы. Сенатор добавила, что сомнительной темой также является отказ от создания семьи и рождения детей — так называемые чайлдфри, указывает bfm.ru. Под видом свободы и толерантности пропагандируются нездоровые половые отношения и извращенные формы сожительства.

В настоящий момент документ проходит проверку Роскомнадзора.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил создать реестр «токсичного контента» для защиты детей.