Путин поручил создать реестр «токсичного контента» для защиты детей

Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня 2022 года доложить о создании реестра «токсичного контента» в интернете для защиты детей, сообщают на сайте Кремля.

Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, прошедшего 9 декабря 2021 года.

Первым пунктом идет реализация проекта по созданию реестра «токсичного контента» в интернете для защиты детей от различной информации.

Идея создания реестра принадлежит президенту АО «Крибрум» Игорю Ашманову. Следить за проектом будет Сергей Кириенко.

«Администрации президента РФ поручили рассмотреть представленные президентом акционерного общества „Крибрум“ Ашмановым И.С. предложения по реализации проекта создания саморегулируемого реестра токсичного контента в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет“ в целях защиты несовершеннолетних и при необходимости принять соответствующие меры поддержки. Доклад — до 1 июня 2022 года», — говорится в сообщении.

Как отмечает РИА «Новости», уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова одобрила идею создания реестра.

«Идея саморегулируемого реестра токсичного контента заслуживает внимания. Ответственность за то, какую информацию мы несем детям, должны нести не только авторы, но и платформы, на которых она публикуется», — пояснила она.

В пресс-службе детского омбудсмена уточнили, что уполномоченный выступает за создание безопасной к детям информационной среды, за борьбу с деструктивным контентом и активное распространение позитивного.