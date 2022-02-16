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Потребитель

Эксперт назвал приложения, которые крадут личные данные

Аналитик группы оперативного мониторинга Angara Security Татьяна Лынова заявила, что защитить данные, сохраненные на телефоне, проще, чем сведения, имеющиеся у сотовых операторов, пишет «Прайм».

Смартфон.
Смартфон.
unsplash.com

По ее словам, к утечке сообщений, фото, контактов, переписки и банковских данных может привести, в том числе, наличие скрытого вредоносного ПО на телефоне.

Эксперт рассказала, что вредоносное ПО чаще всего запрашивают необоснованные разрешения на доступ к различным функциям и файлам телефона и управление ими. Она пояснила, что это может быть любое приложение, например, фонарик, редактор фотографий или приложение для подсчета калорий, пишет Газета.Ru.

Аналитик посоветовала пользоваться официальными магазинами приложений Google Play Store и App Store, чтобы избежать заражения вредоносным и потенциально вредоносным ПО и кражи ценной информации.

Ранее были обнаружены приложения, ворующие деньги владельцев iPhone.

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