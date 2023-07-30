30 июля
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Потребитель

Любимые зарубежные сладости россиян подорожают к осени 2023 года

«Раффаэлло», «Киндер Сюрприз», «Нутелла» и «Ферреро Роше» подорожают к осени 2023 года. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Шоколад.
Шоколад.
Открытые источники.

По данным источника Baza, зарубежные сладости подорожают на 7-8%.

Компания «Ферреро» в России собирается поднять цены на всю шоколадную продукцию. Связано это с тем, что компания закупает основной ингредиент сладостей - какао-масло - на зарубежной бирже.

Из-за падения курса рубля цены на продукт существенно выросли, в следствие чего компания будет повышать стоимость конфет, шоколадной пасты и "киндер-сюрпризов".

На данный момент компания производит сладости из сырья, закупленного по старому курсу. Потому повышение цен запланировано на осень.

Насколько известно источнику, «Ферреро» планирует остаться в России и не будет передавать или продавать бизнес. В компании уже планируют бюджет на следующий год.

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