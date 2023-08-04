Магазины в России обяжут указывать цену за килограмм и литр

В Госдуме рассмотрят законопроект об изменениях в статью о защите прав потребителей, сообщают " Известия ".

Автор законопроекта, вице-спикер ГД Борис Чернышов отметил, что покупатели в России привыкли к определенному эталону или весу товара - например, десяток яиц в упаковке или литр кефира.

Но в последнее время цена за подобные товары не меняется или даже становится дешевле, зато количество продукции уменьшается. Например, молоко по 880 мл вместо хотя бы 900 мл или шоколад по 82 гр вместо 85 гр, 90 или 100 гр.

Вместе с законом планируют внести изменения и в КоАП, чтобы не исполняющие закон магазины несли административную ответственность.

Запред Комитета по бюджету и налогом Каплан Панеш отметил, что стоимость за вес и объем повысит информированность потребителей. Россиянам также станет легче ориентироваться в многообразии марок, ориентируясь на соотношение цены и качества.

Ранее стало известно, что кофе Jacobs прекращают продажи в России.