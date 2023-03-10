10 марта
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«Максимум»: официальный дилер Haval в СПб

Haval — один из самых популярных китайских автомобильных брендов из представленных на российском рынке. Широкий модельный ряд производителя позволяет выбрать машину на любой вкус и кошелек. В Санкт-Петербурге вас ждет официальный дилер Haval — компания «Максимум». О ее ассортименте, услугах и преимуществах расскажем ниже.

О моделях и комплектациях

Ознакомиться с полным модельным рядом автомобилей Haval, предлагаемых компанией «Максимум», можно здесь: https://maximum-haval.ru/models/f7x/. В первую очередь речь идет о среднеразмерных и компактных кроссоверах и пикапах, приобрести которые можно в любой подходящей клиенту комплектации. К покупке доступен широкий выбор моделей «в наличии», также возможно сделать предзаказ (актуально для новых моделей).

Покупка на выгодных условиях

Автоцентр «Максимум» предлагает весь спектр услуг по подбору и покупке автомобилей Haval в СПб. К преимуществам компании можно отнести:

  • широкий выбор моделей и комплектаций. Возможность приобрести новинки автопроизводителя по предзаказу;
  • построение бизнеса основано на стремлении к максимальному удовлетворению потребностей клиентов;
  • высококвалифицированный штат специалистов автоцентра, благодаря помощи которых, любой клиент легко подберет машину ;
  • адекватные цены. Прямое сотрудничество с производителем и официальные прайсы. То есть клиент приобретает авто без наценок и скрытых платежей;
  • возможно приобрести не только новые машины, но и авто с пробегом;
  • строгое соблюдение всех стандартов, рекомендуемых автопроизводителями;
  • гибкие финансовые условия. Доступна не только полная оплата, но и кредит, рассрочка, трейд-ин.

Записаться на тест-драйв любого из понравившихся автомобилей бренда, например, Haval F7 (подробнее здесь: https://maximum-haval.ru/models/f7/) можно по телефону: +7 (812) 635-22-94.

Дополнительные услуги автоцентра

У автодилера «Максимум» вы можете не просто выбрать и приобрести понравившийся автомобиль Haval, но и воспользоваться рядом дополнительных услуг. Это:

  • услуги страхования;
  • гарантийное и постгарантийное обслуживание;
  • дополнительное оснащение понравившегося автомобиля.

Стабильный рост продаж и постоянное увеличение потока клиентов и заинтересованности в китайских брендах, в целом, позволяет с уверенностью сказать, что будущее — за китайскими автомобилями!

Уточнить всю необходимую информацию, касающуюся приобретения машины от производителя Haval, можно на официальном сайте автоцентра: https://maximum-haval.ru/.

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