«Максимум»: официальный дилер Haval в СПб

О моделях и комплектациях
Ознакомиться с полным модельным рядом автомобилей Haval, предлагаемых компанией «Максимум», можно здесь: https://maximum-haval.ru/models/f7x/. В первую очередь речь идет о среднеразмерных и компактных кроссоверах и пикапах, приобрести которые можно в любой подходящей клиенту комплектации. К покупке доступен широкий выбор моделей «в наличии», также возможно сделать предзаказ (актуально для новых моделей).
Покупка на выгодных условиях
Автоцентр «Максимум» предлагает весь спектр услуг по подбору и покупке автомобилей Haval в СПб. К преимуществам компании можно отнести:
- широкий выбор моделей и комплектаций. Возможность приобрести новинки автопроизводителя по предзаказу;
- построение бизнеса основано на стремлении к максимальному удовлетворению потребностей клиентов;
- высококвалифицированный штат специалистов автоцентра, благодаря помощи которых, любой клиент легко подберет машину ;
- адекватные цены. Прямое сотрудничество с производителем и официальные прайсы. То есть клиент приобретает авто без наценок и скрытых платежей;
- возможно приобрести не только новые машины, но и авто с пробегом;
- строгое соблюдение всех стандартов, рекомендуемых автопроизводителями;
- гибкие финансовые условия. Доступна не только полная оплата, но и кредит, рассрочка, трейд-ин.
Записаться на тест-драйв любого из понравившихся автомобилей бренда, например, Haval F7 (подробнее здесь: https://maximum-haval.ru/models/f7/) можно по телефону:
Дополнительные услуги автоцентра
У автодилера «Максимум» вы можете не просто выбрать и приобрести понравившийся автомобиль Haval, но и воспользоваться рядом дополнительных услуг. Это:
- услуги страхования;
- гарантийное и постгарантийное обслуживание;
- дополнительное оснащение понравившегося автомобиля.
Стабильный рост продаж и постоянное увеличение потока клиентов и заинтересованности в китайских брендах, в целом, позволяет с уверенностью сказать, что будущее — за китайскими автомобилями!
Уточнить всю необходимую информацию, касающуюся приобретения машины от производителя Haval, можно на официальном сайте автоцентра: https://maximum-haval.ru/.
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