«Максимум»: официальный дилер Haval в СПб

Haval — один из самых популярных китайских автомобильных брендов из представленных на российском рынке. Широкий модельный ряд производителя позволяет выбрать машину на любой вкус и кошелек. В Санкт-Петербурге вас ждет официальный дилер Haval — компания «Максимум». О ее ассортименте, услугах и преимуществах расскажем ниже.