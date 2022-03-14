«Мария-Ра»: вклад в экономику, вклад в жизнь Сибири

Показатели компании в 2021 году
Платили и помогали
- 25,9 млн рублей направлено на социальные проекты.
- 11,6 млрд рублей уплачено налогов. Это на 7% больше, чем в 2020 году.
Строили и реконструировали
- 50 новых магазинов.
- 200 магазинов полностью реконструированы.
Открывали и создавали
- Ввод в эксплуатацию распределительного центра в Кемерово — один из ключевых проектов компании.
Распределительный центр в цифрах
- 28 000 кв. м площади.
- 5 зон хранения продуктов и товаров.
- 105 единиц складской техники и погрузчиков.
- Более 1000 рабочих мест.
- Более 500 000 покупателей и более 550 магазинов в Кемеровской и Томской областях.
Планы развития на 2022 год
Открыть 60 магазинов
- 10 магазинов — Алтайский край.
- 10 магазинов — Томская область.
- 20 магазинов — Кемеровская область.
- 20 магазинов — Новосибирская область.
- 100 магазинов — реконструкция.
- 1,2 млн покупателей в день (рост на 8%).
Сильная и уверенная компания
1 248 магазинов
- 408 — Кемеровская область.
- 405 — Алтайский край.
- 283 — Новосибирская область.
- 119 — Томская область.
- 33 — Республика Алтай.
- 265 населенных пунктов Сибири.
- 21 000 сотрудников.
По данным на 1 февраля 2022 года.
Забота о сотрудниках в 2021 году
- 238 млн рублей направлено на поддержку сотрудников во время пандемии COVID-19.
- 87 человек направлены на санитарно-курортное лечение.
- Более 1 000 сотрудникам оказана материальная помощь.
- 1 248 пенсионерам вручены подарки ко Дню рождения компании.
- 17 тыс. детей сотрудников получили новогодние подарки.
- 654 первоклассника стали обладателями памятных книг.
За хорошую работу!
Большое внимание в компании «Мария-Ра» уделяют поощрению заслуженных сотрудников и лучших по профессии. Ежегодно в день рождения компании награждаются лучшие сотрудники по итогам года и заслуженные сотрудники.
Так заслуженный сотрудник становится обладателем золотого знака отличия, почетного диплома и специального удостоверения. Все это сопровождается памятными подарками и премиальными выплатами.
При выходе на пенсию такой сотрудник получает ежегодную путевку на санаторно-курортное лечение продолжительностью 10 дней и ежемесячное денежную выплату в размере 7 тыс. рублей, а в также карту лояльности, дающую право на скидку в магазинах «Мария-Ра» в размере 20%.
Лучшие по профессии тоже получают свои награды, памятные подарки и премии.
Заботятся в компании и о здоровье сотрудников через правление их к активному образу жизни. В 2021 году в компании проходила акция «Покори вершину», в которой участники ставили себе цель по пройденным километрам и соревнуются между собой в выполнении этих целей. В акции приняло участие более 300 сотрудников компании со всех регионов присутствия. В 2022 году запущена акция «Найди свой счастливый час!». В ней уже сотрудники компании засекают время¸ которое они посвятили физкультуре в любой ее форме.
О спорт, ты мир!
Барнаульцы уже запомнили фразу «С „Марией-Ра“ от здорового питания до здорового образа жизни». И всячески поддерживают этот тезис. Мы дружно катаемся на лыжах, ходим со скандинавским палочками, бегаем и гоняем на велосипеде по Трассе здоровья.
Лыжные марафон «Марии-Ра» — и вовсе уже фирменная фишка региона.
В этом году компания предложила новую акцию — угадать олимпийских чемпионов. По результатам покупательского рейтинга, всех российских спортсменов, завоевавших «золотые» медали Олимпиады, наградят путевками в Горный Алтай. Спортсмены смогут отдохнуть, познакомиться с красотами алтайских гор и зарядиться их силой, чтобы продолжить свои достижения. Самые удачливые участники акции по итогам розыгрыша стали обладателями спортивного инвентаря: палочек для скандинавской ходьбы коньков, лыж и сноубордов. Все же, кто правильно угадал олимпийского чемпиона, но не выиграл спортивный подарок, получат от «Мария-Ра» поощрительные сувениры. Так компания говорит «Cпасибо» своим покупателям за то, что они ежедневно выбирают магазины сети.