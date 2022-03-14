«Мария-Ра»: вклад в экономику, вклад в жизнь Сибири

«Мария-Ра» — не только один из крупнейших налогоплательщиков региона, но и социально-­ответственная компания, которая заботится о своих сотрудниках, а также о жителях Алтайского края и Сибири. Сегодня мы расскажем какие планы «Мария-­Ра» реализовала в 2021 году, что делает сейчас и что ждать в ближайшем будущем. Подсказка: все очень оптимистично.

Показатели компании в 2021 году

Платили и помогали

25,9 млн рублей направлено на социальные проекты.

11,6 млрд рублей уплачено налогов. Это на 7% больше , чем в 2020 году.

Строили и реконструировали

50 новых магазинов.

200 магазинов полностью реконструированы.

Открытие магазинов. Фото: «Мария-Ра» Открытие магазинов. Фото: «Мария-Ра» Открытие магазинов. Фото: «Мария-Ра»

Открывали и создавали

Ввод в эксплуатацию распределительного центра в Кемерово — один из ключевых проектов компании.

Распределительный центр в цифрах

28 000 кв. м площади.

5 зон хранения продуктов и товаров.

105 единиц складской техники и погрузчиков.

Более 1000 рабочих мест.

Более 500 000 покупателей и более 550 магазинов в Кемеровской и Томской областях.

Открытие распределительных центров. Фото: «Мария-Ра» Открытие распределительных центров. Фото: «Мария-Ра» Открытие распределительных центров. Фото: «Мария-Ра» Открытие распределительных центров. Фото: «Мария-Ра» Открытие распределительных центров. Фото: «Мария-Ра»

Планы развития на 2022 год

Открыть 60 магазинов

10 магазинов — Алтайский край.

10 магазинов — Томская область.

20 магазинов — Кемеровская область.

20 магазинов — Новосибирская область.

100 магазинов — реконструкция.

1,2 млн покупателей в день ( рост на 8%).

Сильная и уверенная компания

1 248 магазинов

408 — Кемеровская область.

405 — Алтайский край.

283 — Новосибирская область.

119 — Томская область.

33 — Республика Алтай.

265 населенных пунктов Сибири.

21 000 сотрудников.

По данным на 1 февраля 2022 года.

Рабочий процесс. Фото: «Мария-Ра» Рабочий процесс. Фото: «Мария-Ра» Рабочий процесс. Фото: «Мария-Ра»

Забота о сотрудниках в 2021 году

238 млн рублей направлено на поддержку сотрудников во время пандемии COVID-19.

87 человек направлены на санитарно-­курортное лечение.

Более 1 000 сотрудникам оказана материальная помощь.

1 248 пенсионерам вручены подарки ко Дню рождения компании.

17 тыс. детей сотрудников получили новогодние подарки.

654 первоклассника стали обладателями памятных книг.

За хорошую работу!

Большое внимание в компании «Мария-Ра» уделяют поощрению заслуженных сотрудников и лучших по профессии. Ежегодно в день рождения компании награждаются лучшие сотрудники по итогам года и заслуженные сотрудники.

Так заслуженный сотрудник становится обладателем золотого знака отличия, почетного диплома и специального удостоверения. Все это сопровождается памятными подарками и премиальными выплатами.

При выходе на пенсию такой сотрудник получает ежегодную путевку на санаторно-курортное лечение продолжительностью 10 дней и ежемесячное денежную выплату в размере 7 тыс. рублей, а в также карту лояльности, дающую право на скидку в магазинах «Мария-Ра» в размере 20%.

Лучшие по профессии тоже получают свои награды, памятные подарки и премии.

Заботятся в компании и о здоровье сотрудников через правление их к активному образу жизни. В 2021 году в компании проходила акция «Покори вершину», в которой участники ставили себе цель по пройденным километрам и соревнуются между собой в выполнении этих целей. В акции приняло участие более 300 сотрудников компании со всех регионов присутствия. В 2022 году запущена акция «Найди свой счастливый час!». В ней уже сотрудники компании засекают время¸ которое они посвятили физкультуре в любой ее форме.

О спорт , ты мир!

Барнаульцы уже запомнили фразу «С „Марией-Ра“ от здорового питания до здорового образа жизни». И всячески поддерживают этот тезис. Мы дружно катаемся на лыжах, ходим со скандинавским палочками, бегаем и гоняем на велосипеде по Трассе здоровья.

Трасса здоровья. Открытие. Фото: «Мария-Ра» Трасса здоровья. Открытие. Фото: «Мария-Ра» Трасса здоровья. Открытие. Фото: «Мария-Ра» Трасса здоровья. Открытие. Фото: «Мария-Ра» Трасса здоровья. Открытие. Фото: «Мария-Ра» Трасса здоровья. Открытие. Фото: «Мария-Ра»

Лыжные марафон «Марии-­Ра» — и вовсе уже фирменная фишка региона.

В этом году компания предложила новую акцию — угадать олимпийских чемпионов. По результатам покупательского рейтинга, всех российских спортсменов, завоевавших «золотые» медали Олимпиады, наградят путевками в Горный Алтай. Спортсмены смогут отдохнуть, познакомиться с красотами алтайских гор и зарядиться их силой, чтобы продолжить свои достижения. Самые удачливые участники акции по итогам розыгрыша стали обладателями спортивного инвентаря: палочек для скандинавской ходьбы коньков, лыж и сноубордов. Все же, кто правильно угадал олимпийского чемпиона, но не выиграл спортивный подарок, получат от «Мария-Ра» поощрительные сувениры. Так компания говорит «Cпасибо» своим покупателям за то, что они ежедневно выбирают магазины сети.