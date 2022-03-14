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«Мария-Ра»: вклад в экономику, вклад в жизнь Сибири

«Мария-Ра» — не только один из крупнейших налогоплательщиков региона, но и социально-­ответственная компания, которая заботится о своих сотрудниках, а также о жителях Алтайского края и Сибири. Сегодня мы расскажем какие планы «Мария-­Ра» реализовала в 2021 году, что делает сейчас и что ждать в ближайшем будущем. Подсказка: все очень оптимистично.

Мария-Ра оказала помощь ковидным госпиталям Сибири.
Мария-Ра оказала помощь ковидным госпиталям Сибири.
Фото: «Мария-Ра»

Показатели компании в 2021 году

Платили и помогали

  • 25,9 млн рублей направлено на социальные проекты.
  • 11,6 млрд рублей уплачено налогов. Это на 7% больше, чем в 2020 году.

Строили и реконструировали

  • 50 новых магазинов.
  • 200 магазинов полностью реконструированы.
Открытие магазинов.
Открытие магазинов.
Фото: «Мария-Ра»
Открытие магазинов.
Открытие магазинов.
Фото: «Мария-Ра»
Открытие магазинов.
Открытие магазинов.
Фото: «Мария-Ра»

Открывали и создавали

Распределительный центр в цифрах

  • 28 000 кв. м площади.
  • 5 зон хранения продуктов и товаров.
  • 105 единиц складской техники и погрузчиков.
  • Более 1000 рабочих мест.
  • Более 500 000 покупателей и более 550 магазинов в Кемеровской и Томской областях.
Открытие распределительных центров.
Открытие распределительных центров.
Фото: «Мария-Ра»
Открытие распределительных центров.
Открытие распределительных центров.
Фото: «Мария-Ра»
Открытие распределительных центров.
Открытие распределительных центров.
Фото: «Мария-Ра»
Открытие распределительных центров.
Открытие распределительных центров.
Фото: «Мария-Ра»
Открытие распределительных центров.
Открытие распределительных центров.
Фото: «Мария-Ра»

Планы развития на 2022 год

Открыть 60 магазинов

  • 10 магазинов — Алтайский край.
  • 10 магазинов — Томская область.
  • 20 магазинов — Кемеровская область.
  • 20 магазинов — Новосибирская область.
  • 100 магазинов — реконструкция.
  • 1,2 млн покупателей в день (рост на 8%).

Сильная и уверенная компания

1 248 магазинов

  • 408 — Кемеровская область.
  • 405 — Алтайский край.
  • 283 — Новосибирская область.
  • 119 — Томская область.
  • 33 — Республика Алтай.
  • 265 населенных пунктов Сибири.
  • 21 000 сотрудников.

По данным на 1 февраля 2022 года.

Рабочий процесс.
Рабочий процесс.
Фото: «Мария-Ра»
Рабочий процесс.
Рабочий процесс.
Фото: «Мария-Ра»
Рабочий процесс.
Рабочий процесс.
Фото: «Мария-Ра»

Забота о сотрудниках в 2021 году

  • 238 млн рублей направлено на поддержку сотрудников во время пандемии COVID-19.
  • 87 человек направлены на санитарно-­курортное лечение.
  • Более 1 000 сотрудникам оказана материальная помощь.
  • 1 248 пенсионерам вручены подарки ко Дню рождения компании.
  • 17 тыс. детей сотрудников получили новогодние подарки.
  • 654 первоклассника стали обладателями памятных книг.

За хорошую работу!

Большое внимание в компании «Мария-Ра» уделяют поощрению заслуженных сотрудников и лучших по профессии. Ежегодно в день рождения компании награждаются лучшие сотрудники по итогам года и заслуженные сотрудники.

Так заслуженный сотрудник становится обладателем золотого знака отличия, почетного диплома и специального удостоверения. Все это сопровождается памятными подарками и премиальными выплатами.

При выходе на пенсию такой сотрудник получает ежегодную путевку на санаторно-курортное лечение продолжительностью 10 дней и ежемесячное денежную выплату в размере 7 тыс. рублей, а в также карту лояльности, дающую право на скидку в магазинах «Мария-Ра» в размере 20%.

Лучшие по профессии тоже получают свои награды, памятные подарки и премии.

Заботятся в компании и о здоровье сотрудников через правление их к активному образу жизни. В 2021 году в компании проходила акция «Покори вершину», в которой участники ставили себе цель по пройденным километрам и соревнуются между собой в выполнении этих целей. В акции приняло участие более 300 сотрудников компании со всех регионов присутствия. В 2022 году запущена акция «Найди свой счастливый час!». В ней уже сотрудники компании засекают время¸ которое они посвятили физкультуре в любой ее форме.

О спорт, ты мир!

Барнаульцы уже запомнили фразу «С „Марией-Ра“ от здорового питания до здорового образа жизни». И всячески поддерживают этот тезис. Мы дружно катаемся на лыжах, ходим со скандинавским палочками, бегаем и гоняем на велосипеде по Трассе здоровья.

Трасса здоровья. Открытие.
Трасса здоровья. Открытие.
Фото: «Мария-Ра»
Трасса здоровья. Открытие.
Трасса здоровья. Открытие.
Фото: «Мария-Ра»
Трасса здоровья. Открытие.
Трасса здоровья. Открытие.
Фото: «Мария-Ра»
Трасса здоровья. Открытие.
Трасса здоровья. Открытие.
Фото: «Мария-Ра»
Трасса здоровья. Открытие.
Трасса здоровья. Открытие.
Фото: «Мария-Ра»
Трасса здоровья. Открытие.
Трасса здоровья. Открытие.
Фото: «Мария-Ра»

Лыжные марафон «Марии-­Ра» — и вовсе уже фирменная фишка региона.

В этом году компания предложила новую акцию — угадать олимпийских чемпионов. По результатам покупательского рейтинга, всех российских спортсменов, завоевавших «золотые» медали Олимпиады, наградят путевками в Горный Алтай. Спортсмены смогут отдохнуть, познакомиться с красотами алтайских гор и зарядиться их силой, чтобы продолжить свои достижения. Самые удачливые участники акции по итогам розыгрыша стали обладателями спортивного инвентаря: палочек для скандинавской ходьбы коньков, лыж и сноубордов. Все же, кто правильно угадал олимпийского чемпиона, но не выиграл спортивный подарок, получат от «Мария-Ра» поощрительные сувениры. Так компания говорит «Cпасибо» своим покупателям за то, что они ежедневно выбирают магазины сети.

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