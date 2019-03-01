Масленица 2019. Что готовят на Масленицу кроме блинов

Масленица в 2019 году будет 10 марта. А до этого пойдет Блинная или Масленичная неделя, в которую принято печь блины. Рецепт вкусных блинов на масленицу есть, наверное, в каждом доме, а вот что еще пекут на Масленицу?

Кроме блинов на этот праздник на Руси варили уху, готовили рыбу, пекли сырники и ватрушки. А когда в нашей стране появилась картошка, Масленица обогатилась рецептами блюд из картофеля.

Почему на Масленицу нельзя есть мясо

Масленичная неделя — это подготовка к Великому посту у православных. В это время уже нельзя есть мясо и мясные продукты. На рыбу, яйца и молочные продукты запрет не распространяется.

Рецепт ухи на Масленицу

Уха из карпа ( Алтайский район)

5 кг рыбы,

10 л воды,

6 кг картофеля,

4 луковицы,

специи, зелень.

Рыбу почистить, убрать жабры, залить холодной водой, добавить картофель, нарезанный кубиком, 1 почищенную луковицу (целую), 2 ст. л. соли, ¼ ч. л. перца горошек. Все это положить в холодную воду.

Разжечь костер и поставить казан на огонь (если нет костра, то можно на плите, но лучше все-таки на улице). Рыбу достать сразу после готовности, положить на блюдо, посолить, посыпать зеленым луком.

После закипания пену перемешивать, а не снимать. За 2 минуты до готовности добавить 300 г порезанного репчатого лука. В каждую тарелку добавить соль, молотый перец, зеленый лук по вкусу.

Уха из рыбы и раков

0,5 л рыбного бульона,

4 шт. раков,

60 г рыбы,

хлеб,

сливки,

яйцо,

30 г масла сливочного.

Раков отварить, вынуть шейки, мякоть клешней. Из скорлупы (кроме основного панциря) сделать раковое масло. Для этого скорлупу подсушить, истолочь, поджарить со сливочным маслом, затем масло слить в посуду с водой, немного размешать (чтобы скорлупа осела на дно) и дать остыть.

Мякоть судака, сига, щуки, окуня, налима или другой рыбы пропустить 2−3 раза через мясорубку, добавить яйца, растопленное сливочное масло, перец черный горошком, лавровый лист, соль, молотый перец, сливки, толченые сухари или черствый, замоченный в воде и отжатый хлеб. Всю массу тщательно перемешать.

Панцири раков обсушить, наполнить рыбным фаршем, залить ухой и варить. Туда же положить раковые шейки, раковое масло. Мякоть клешней добавить в фарш для панцирей.

Как приготовить рыбу на Масленицу

Рыба в духовке

Рыбу очистить и разрезать на кусочки, если она крупная. В глубокую сковороду или небольшой лист налить немного растительного масла, чтобы смазать дно, слегка посолить и посыпать нарезанным репчатым луком и морковью.

Уложить рыбу, посолить ее чуть-чуть и поперчить, затем каждый кусок смазать сметаной и снова посыпать измельченным луком и морковью, и смазать сметаной.

Если есть зелень, можно сверху присыпать зеленью и — в духовку. Если рыба сухая (например, горбуша), можно подлить немного воды.

Для приготовления этого блюда можно использовать любую рыбу. Для жарки пресноводной рыбы вместо пшеничной муки для обваливания лучше использовать кукурузную, получается гораздо вкуснее.

Рыба , тушеная по-русски

1 кг филе рыбы (щука, сазан или любая другая),

1 луковица, масло сливочное или маргарин,

2−3 картофелины,

2 ст. л. томатной пасты,

2 небольших соленых огурца,

3 ст. л. сливок,

перец красный молотый на кончике ножа,

лук зеленый,

1 стакан кипяченой воды.

Лук мелко нарубить и обжарить на масле, переложить в горшочек, добавить красный перец, воду, нарезанный сырой картофель. Горшочек поставить в разогретую духовку. Когда картофель станет мягким, вынуть горшок из духовки, добавить в него томатную пасту, нарезанные ломтиками огурцы и филе рыбы кубиками.

Посолить, влить сливки, закрыть горшок крышкой, поставить в духовку и тушить до готовности всех продуктов.

Холодец с грибами и рыбой

Тушка рыбы (сазан, щука, судак, таймень),

200 г грибов (можно и больше),

4 луковицы.

Рыбу разрезаем пополам, убираем только жабры, обваливаем в муке, лук режем полукольцами и обжариваем в масле. Грибы отвариваем. На дно посуды кладем слоями:

лук , на лук кладем несколько листиков лаврового листа;

на лук кладем несколько листиков лаврового листа; грибы , сверху добавляем щепотку черного перца , солим;

сверху добавляем щепотку черного перца солим; рыба , обваляная в муке.

Слои можно повторить. Заливаем водой с растворенной в ней пачкой желатина и варим до готовности, затем выносим на холод.

Фаршированная скумбрия

1 мороженая скумбрия,

1 морковь, 1 cт. л. желатина,

1 луковица,

5 вареных яиц,

растительное масло для жарки.

Скумбрию выпотрошить, вымыть, удалить голову и хребет, отрезать плавники, поперчить,

посолить, внутри посыпать желатином. Лук очистить, измельчить. Морковь очистить, мелко нарезать и вместе с луком обжарить на растительном масле. Яйца очистить. Начинить скумбрию яйцами и зажаркой, брюшко сшить.

Подготовленную рыбу завернуть в несколько слоев пищевой пленки, затем положить в целлофановый пакет, плотно завязать, опустить в кипящую воду, варить 30 мин.

Затем достать рыбу из воды, охладить и убрать в холодильник на ночь. Охлажденную рыбу вынуть из пакета, снять пленку, нарезать кусочками.

Сырники на Масленицу рецепт

Для начала надо приготовить творог. Кислое молоко нагреть, не доводя до кипения, пока не свернется. Переложить в сито с марлей, установленное на кастрюльку. Сыворотка стекает, творожок нежнейший остается. Если довести до кипения, творог грубеет и крошится.

Берем получившийся творог — 300 г,

муку — 4 ст. л.,

сахар — 1 ст. л.,

1 яйцо,

сахар ванильный — 1 пачку,

масло сливочное -1 ст. л.,

масло растительное -1 ст. л.,

соль по вкусу.

Смешать творог с сахаром, солью, добавить яйцо и 3−4 ст. л. муки, сделать однородную массу. Насыпать в глубокую тарелку муку для панировки и ложкой выложить одинаковые порции творожной массы.

Обвалять сырники в муке, придать каждому форму шайбы и в смеси разогретых масел обжарить с двух сторон до румяной корочки.

Накрыть сковороду крышкой, уменьшить огонь и готовить еще 2 мин.

Подавайте готовые сырники с любимым вареньем или со сметаной.

Ватрушки на Масленицу рецепт

Как приготовить сдобное тесто. Взять 10 г дрожжей залить 1 стаканом теплого молока, добавить 2 ст. л. муки, дать постоять 30−40 мин. Затем добавить 3 яйца, 1 стакан сметаны, 100 г масла, 400 г муки, соль, сахар.

Замесить тесто и дать ему постоять, чтобы поднялось.

Скатать тесто в виде длинной колбаски, нарезать одинаковыми кусочками и из каждой сделать лепешку. Раскатать, положить творог, защипать кругом, смазать взбитым яйцом.

Для начинки брать жирный творог, вбить в него 1 сырое яйцо, прибавить сливки, немного соли. Печь в духовке до красивого цвета.

Блюда из картофеля рецепт

Салат картофельный

Картошку отвариваем (лучше в мундире), чистим, режем кубиками. Можно картошку почистить еще горячей, и тогда блюдо будет теплым, а можно охладить. Теперь все дело в заправке.

Ложка растительного масла, ложка огуречного рассола, два соленых или маринованных огурца, порезанных дольками, кубиками, кружочками, два зубчика чеснока измельченных, можно вместо чеснока взять головку лука.

Поджарить 1−2 головки лука на растительном масле и залить картошку. Можно с луком поджарить 1−2 морковки и грибы — чем больше, тем лучше.

Солить везде по вкусу, укроп или другая зелень приветствуются. К картошке можно добавить все, что угодно (можно делать салат с колбаской, консервами рыбными, любым отварным или поджаренным мясом, копченым окорочком, соленой селедкой).

Кажется, ничего интересного, а вот вы попробуйте. Тем более картошечка — наше самое родное!

Картофельная бабка , фаршированная грибами

10 картофелин, 1 ст. л. муки, 4 ст. л. растительного масла, 150 г грибов, 2 луковицы.

Сырой картофель натереть на терке, смешать с мукой, посолить. Грибы отварить и пожарить вместе с луком на растительном масле.

На сковороду, смазанную маслом, положить половину картофельной массы, на нее — грибной фарш, сверху — вновь тертый картофель.

Смазать сверху маслом и поставить в горячую духовку.

Запекать до образования румяной корочки 20−30 мин. при температуре 220 градусов.

Kartoffelknep или галушки картофельные

Картофель, мука, яйца, масло сливочное, соль.

Очищенный картофель отварить и слить воду. Картофель потолочь и остудить. В картофельное пюре добавить муку и яйца, тщательно все перемешать. Получится тесто. Из теста раскатать жгуты толщиной 1,0−1,5 см и разрезать длиной 2−3 см.

Опустить галушки в кипящую подсоленную воду и варить до готовности. Подавать со сливочным маслом. Можно не отваривать, а поджарить галушки.

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