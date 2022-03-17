Нежные, романтичные платья в цветочек всегда были в нашем гардеробе, а также пользовались популярность у наших мам, бабушек, прабабушек. В новом сезоне платья с цветочным принтом вновь будут в тренде. Но не торопитесь реабилитировать мамины фасоны. Стилисты предлагают интересный апгрейд платьев с флористичным принтом, рекомендуя носить их не только летом, но и в зимних сетах любой длины: макси, миди, мини.

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Правило № 1 — женственность + маскулинность

К составлению лука с платьем в цветочек нужно подходить очень тщательно. Есть риск создать образ бабушки или глубокой провинциалки, либо состарить себя на десяток лет. Женственность флористичного платья необходимо уравновешивать подбором грубых, маскулинных, суперобъемных деталей гардероба. Например, надевать поверх платья пиджак мужского кроя или смокинг, массивную обувь, ни в коем случае не шпильки!

Аксессуары выбирать предельно минималистичные. Например, для таких нарядов подойдут сдержанные солнцезащитные очки без принта и излишнего декора. Например, «кошечки» из черного поликарбоната Max Mara 0011 01A с серыми линзами.

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Для платьев с нежным пастельным принтом можно подобрать утонченные очки-маску Guess 7630 05B в тонкой металлической оправе цвета «пушечная сталь» и фиолетовыми линзами.

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Модель платья в цветочек также должна быть современной. Какие детали сделают его модным и актуальным? Возьмите на заметку ТОП-7 главных фишек.

Микс цветов и размеров

Цветы на платьях разрешены в богатой палитре, в ярких расцветках, любых размеров: от мелких до крупных. Сами флористические мотивы благодаря разнообразию цветочного мира могут быть представлены в многочисленных вариантах вместе с фантазийными узорами и райскими птицами.

Оригинальной будет монохромная флористика, яркой жизнерадостной — в роскошном цветочном миксе. Цветочный принт также прекрасен в виде купона или крупного акцента на однотонном платье, например, на юбке или рукавах.

Открытые плечи

Обнажить женские плечи в платье можно разными способами: опущенной линией плеч, низкой плечевой линией с воланом или оборками, открытым разрезом на верхней части рукава. Модная деталь — одно плечо оголяется, другое остается закрытым.

Многослойность

При выборе цветочного платья, покрой которого составлен из нескольких ярусов, предпочтение отдается нежной пастельной гамме. Многослойность достигается длинными оборками, воланами, прозрачными ярусами юбок, плиссе или рукавов, наложением асимметричных деталей друг на друга.

Фото предоставлено рекламодателем

Высокий ворот

Неожиданная фишка для флористичных платьев — высокая горловина или воротник-стойка. Стильно смотрится в закрытых воздушных, легких платьях кроя миди или макси с длинными рукавами. Отличное предложение для осенне-зимнего сезона.

Корсетный верх

Такая деталь актуальна в приталенных платьях или сарафанах ретро-фасона. Жесткий корсетный топ красиво выделит самую соблазнительную часть женского тела. Еще один модный элемент — бретели-ленты, которые завязываются на плечах.

Платье-халат

Модный пижамный стиль нашел свое воплощение в платьях-халатах, приближенных к ночнушкам. Они могут быть на пуговицах или с запахом, что смотрится очень сексуально. Еще один вариант — с запахом оформлен только верх платья.

Оголенная спина

Демонстрация открытой спины становится модной не только в вечернем луке. Самый скромный вариант — в летних сарафанах или платьях-бюстье. Молодые и смелые девушки могут носить открытую до линии талии спинку, если их фигура безупречна.

Подбирая платье с цветами, можно также обратить внимание и на другие модные детали, например, асимметрию, гиперобъемные рукава. И в преддверии теплого лета, как поется в песне «следует жить, шить сарафаны и легкие платья из ситца», но обязательно с учетом современных тенденций.