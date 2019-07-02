Мое дорогое тепло. ТОП-5 алтайских котельных с самыми впечатляющими тарифами

С 1 июля нескольким котельным Алтайского края установили тариф, который в 1,5−2 раза больше, чем в крупных городах, где отоплением занимаются теплоэлектроцентрали. Среди котельных есть и совсем мелкие, подающие тепло очень ограниченному количеству потребителей. Но есть и крупные, у которых тысячи клиентов — граждан и юрлиц. Представляем Топ-5 самых резких взлетов тарифов.

1-е место: котельная РЖД

Самый высокий тариф установлен для маленькой котельной «Российских железных дорог» в селе Леньки Благовещенского района — вероятно, она отапливает здание железнодорожной станции. Его с 1 июля увеличили более чем в три раза: с 1136,65 до 3716,92 рублей за гигакалорию.

Но большинство потребителей в Леньковском и Суворовском сельсоветах платят за тепло все же меньше. Хотя и ненамного. Теплоснабжением там занимается фирма «Вода», и для нее тариф на отопление увеличили тоже весьма существенно: с 1953,74 до 2805,57 рублей. То есть на 43,6%.

Газовая котельная в Бийске , отапливающая Заречную часть города. biwork.ru

2-е место: МУП «Водоканал» в Бийске

Муниципальное предприятие «Водоканал» в 2017—2018 годах «подхватило» отопление Заречной части Бийска после того, как разорились предыдущие операторы: «Теплоэнергогаз», а потом и «Энерго Алтай».

Тариф здесь традиционно высокий, но с 1 июля его еще немного повысили — с 3167,87 до 3271,81 рублей за «гигу».

Впрочем, потребители, живущие на этой территории, оплачивают потребление по тарифу «Бийскэнерго» (с 1 июля — 1620,54 рублей), разницу напрямую субсидируют коммунальному предприятию из бюджета Бийска.

3-е место: МУП «Тепло» и «Тепловик», Михайловский район

В Михайловском районе, где в прошлом году тарифы уже резко возросли, что вызвало возмущение местных жителей, их вновь увеличены.

Местные власти объясняли, что положение в районе безвыходное, все поставщики тепла банкротятся, и решение на резкое увеличение стоимости тепла еще в прошлом году вынужденно дали депутаты. Они даже пытались отозвать свое решение — но ничего не вышло. И вот теперь тарифы снова повысятся.

В Михайловском, Назаровском и Николаевском сельсоветах — с 3087,65 рублей до 3256,13 рублей (+5,45%, «МУП «Тепло»), в Малиновоозерском поссовете и Ракитовском сельсовете (МУП «Тепловик») — с 2831,06 до 2982,09 рублей (+5,3%).

Теплоцентраль в Белокурихе. Газификация. Дмитрий Кудрявцев , altapress.ru

4-е место: «Теплоцентраль Белокуриха»

В этом году тариф на отопление главной газовой котельной Белокурихи вошел в число самых дорогих в Алтайском крае: он увеличен с 2713,33 до 3003,73 рублей (+11%).

В Белокурихе местные власти подписали 19 июня постановление о предоставлении отдельным категориям граждан компенсации.

Гражданам компенсируют из бюджета города разницу между федеральным предельным индексом роста платы граждан за все коммунальные услуги (4,8%) и фактическим.

С 1 июля документ вступил в силу. Но граждане должны сами написать заявление на компенсацию.

Строительство модульной котельной в Змеиногорске. zmnvest.ru

5-е место: МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Змеиногорского района»

В Змеиногорске и шести сельсоветах района отопление подорожало с 2947,75 до 2984,68 рублей за «гигу». Хотя увеличение небольшое (+1,25%), но и тарифы близки к максимальным для Алтайского края.

В конце 2018 года управление по тарифам утвердило коммунальному предприятию тарифы на три года.

Предприятие сейчас проводит масштабную модернизацию, тариф ему установили долгосрочный — на три года. Из решения тарифного ведомства следует, что он будет расти и дальше, хотя и умеренно. Через год он достигнет 3146 рублей.

Славгород ,

Где еще отопление дорогое

В целом около 50 теплоснабжающих компаний региона поставляют тепло по тарифам, превышающим 2500 рублей за гигакалорию.

К примеру, в Славгороде, где теплоснабжением после банкротства предыдущей компании занялся МУП «Теплосбыт», тариф увеличили с 2682,85 до 2907,90 рублей (+8%). Местные власти объяснили рост повышением минимального размера оплаты труда, ростом цен на ГСМ, электроэнергию, уголь и его транспортировку. И призвали людей со скромными доходами оформлять в соцзащите субсидии на компенсацию затрат на коммунальные услуги.

В Завьяловском районе в четырех сельсоветах (включая райцентр) тариф увеличится с 2775,96 рублей до 2912,85 (+4,9%). Местные власти в конце прошлого года объясняли рост тарифов убыточностью этого вида деятельности.

Как получить субсидию

Напомним, губернатор края Виктор Томенко недавно высказал свою точку об экономике алтайского ЖКХ. По его мнению, тариф должен обеспечивать коммунальщикам безубыточную деятельность. А население пусть платит за комуслуги столько, сколько может. И получает бюджетные субсидии.

На субсидии вправе претендовать семьи, у которых расходы на оплату коммунальных услуг составляют 22% и больше от совокупного дохода семьи. А для семей с очень низкими доходами (до двух прожиточных минимумом на человека) — 18%. Подробно об этом можно прочитать на сайте Минсоцзащиты края.

За субсидией можно обратиться лично или через представителя: в управление соцзащиты населения по месту жительства

в многофункциональный центр

по почте заказным письмом

в электронной форме через портал «госуслуги».

Сведения о тарифах опубликованы управлением Алтайского края по госрегулированию цен и тарифов.