Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
10 декабря -20°C
175

Мороженое из курицы и прочие изыски. В ресторане Lan Gusto теперь есть бизнес-ланч

Суфле-мороженое из курицы, салат с судаком в устричном соусе, фрикадельки из мраморной говядины под соусом Фюме — теперь барнаульцы могут попробовать подобные блюда не только на изысканном праздничном ужине, но и просто в перерыве на обед. В меню Lan Gusto появились бизнес-ланчи, и они такие же необычные, как и все в этом ресторане.

Суфле-мороженое из курицы.
Суфле-мороженое из курицы.
Фото предоставлено рекламодателем

Гостям заведения предлагают пообедать салатом из свежих овощей с обжаренным судаком, насыщенным борщом с багетом и «крафтовым» салом, винегретом по-сибирски или пельменями с мясом утки, например. При этом бизнес-ланч в Lan Gusto сборный. «Кому-то одного блюда вполне достаточно, чтобы наесться, а кому-то хочется „разгуляться“. Наше меню подойдет всем» — говорят в ресторане.

Насыщенный борщ с багетом и «крафтовым» салом.
Насыщенный борщ с багетом и «крафтовым» салом.
Фото предоставлено рекламодателем
Винегрет по-сибирски.
Винегрет по-сибирски.
Фото предоставлено рекламодателем
Грибной суп.
Грибной суп.
Фото предоставлено рекламодателем
Салат с судаком.
Салат с судаком.
Фото предоставлено рекламодателем
Судак с булгуром.
Судак с булгуром.
Фото предоставлено рекламодателем
Эскалоп.
Эскалоп.
Фото предоставлено рекламодателем

Бизнес-ланч разрабатывал бренд-шеф Дмитрий Михайлов — официальный представитель Сибирской гильдии шеф-поваров и шеф-кондитеров на Алтае, ученик Константина Ивлева, стажировавшийся у профессионалов Франции и Германии. Именно с его подачи обеды в Lan Gusto — это не просто сытные порции по доступным ценам, но и авторские решения.

Андрей Лузин,
владелец ресторана:

Нам изначально не хотелось выступать исключительно с позиции ценового превосходства. В первую очередь мы решили занять нишу хорошего, вкусного и качественного обеда на ресторанном уровне. Обязательно с оригинальной подачей — чтобы чувствовалась рука мастера. И да, при этом нам удалось удержать демократичные цены.

Средний чек на бизнес-ланч в Lan Gusto — 300 рублей.* Сейчас в меню четыре салата, три супа, пять основных блюд, напитки. В ресторане подчеркивают, что обязательно будут экспериментировать и расширять ассортимент. Хотя, судя по количеству положительных отзывов, первым гостям Lan Gusto необычные бизнес-ланчи нравятся и так.

Информация о ценах действительна на момент публикации.
Информация о ценах действительна на момент публикации.
Фото предоставлено рекламодателем
Ресторан Lan Gusto

Адрес: Барнаул, ул. Интернациональная, 116

Телефон 60−80−31

Сайт langusto.org

Инстаграм @lan.gusto

* Информация действительна на момент публикации

  • Реклама
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости
Вся лента
Разместить новость
Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость