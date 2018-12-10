Мороженое из курицы и прочие изыски. В ресторане Lan Gusto теперь есть бизнес-ланч

Гостям заведения предлагают пообедать салатом из свежих овощей с обжаренным судаком, насыщенным борщом с багетом и «крафтовым» салом, винегретом по-сибирски или пельменями с мясом утки, например. При этом бизнес-ланч в Lan Gusto сборный. «Кому-то одного блюда вполне достаточно, чтобы наесться, а кому-то хочется „разгуляться“. Наше меню подойдет всем» — говорят в ресторане.
Бизнес-ланч разрабатывал бренд-шеф Дмитрий Михайлов — официальный представитель Сибирской гильдии шеф-поваров и шеф-кондитеров на Алтае, ученик Константина Ивлева, стажировавшийся у профессионалов Франции и Германии. Именно с его подачи обеды в Lan Gusto — это не просто сытные порции по доступным ценам, но и авторские решения.
Андрей Лузин,
владелец ресторана:
Нам изначально не хотелось выступать исключительно с позиции ценового превосходства. В первую очередь мы решили занять нишу хорошего, вкусного и качественного обеда на ресторанном уровне. Обязательно с оригинальной подачей — чтобы чувствовалась рука мастера. И да, при этом нам удалось удержать демократичные цены.
Средний чек на бизнес-ланч в Lan Gusto — 300 рублей.* Сейчас в меню четыре салата, три супа, пять основных блюд, напитки. В ресторане подчеркивают, что обязательно будут экспериментировать и расширять ассортимент. Хотя, судя по количеству положительных отзывов, первым гостям Lan Gusto необычные бизнес-ланчи нравятся и так.
Адрес: Барнаул, ул. Интернациональная, 116
Телефон 60−80−31
Сайт langusto.org
Инстаграм @lan.gusto
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