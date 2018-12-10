Мороженое из курицы и прочие изыски. В ресторане Lan Gusto теперь есть бизнес-ланч

Суфле-мороженое из курицы, салат с судаком в устричном соусе, фрикадельки из мраморной говядины под соусом Фюме — теперь барнаульцы могут попробовать подобные блюда не только на изысканном праздничном ужине, но и просто в перерыве на обед. В меню Lan Gusto появились бизнес-ланчи, и они такие же необычные, как и все в этом ресторане.

Гостям заведения предлагают пообедать салатом из свежих овощей с обжаренным судаком, насыщенным борщом с багетом и «крафтовым» салом, винегретом по-сибирски или пельменями с мясом утки, например. При этом бизнес-ланч в Lan Gusto сборный. «Кому-то одного блюда вполне достаточно, чтобы наесться, а кому-то хочется „разгуляться“. Наше меню подойдет всем» — говорят в ресторане.

Насыщенный борщ с багетом и «крафтовым» салом. Фото предоставлено рекламодателем Винегрет по-сибирски. Фото предоставлено рекламодателем Грибной суп. Фото предоставлено рекламодателем Салат с судаком. Фото предоставлено рекламодателем Судак с булгуром. Фото предоставлено рекламодателем Эскалоп. Фото предоставлено рекламодателем

Бизнес-ланч разрабатывал бренд-шеф Дмитрий Михайлов — официальный представитель Сибирской гильдии шеф-поваров и шеф-кондитеров на Алтае, ученик Константина Ивлева, стажировавшийся у профессионалов Франции и Германии. Именно с его подачи обеды в Lan Gusto — это не просто сытные порции по доступным ценам, но и авторские решения.

Андрей Лузин,

владелец ресторана:

Нам изначально не хотелось выступать исключительно с позиции ценового превосходства. В первую очередь мы решили занять нишу хорошего, вкусного и качественного обеда на ресторанном уровне. Обязательно с оригинальной подачей — чтобы чувствовалась рука мастера. И да, при этом нам удалось удержать демократичные цены.

Средний чек на бизнес-ланч в Lan Gusto — 300 рублей.* Сейчас в меню четыре салата, три супа, пять основных блюд, напитки. В ресторане подчеркивают, что обязательно будут экспериментировать и расширять ассортимент. Хотя, судя по количеству положительных отзывов, первым гостям Lan Gusto необычные бизнес-ланчи нравятся и так.

Информация о ценах действительна на момент публикации. Фото предоставлено рекламодателем

Ресторан Lan Gusto Адрес: Барнаул, ул. Интернациональная, 116 Телефон 60−80−31 Сайт langusto.org Инстаграм @lan.gusto

* Информация действительна на момент публикации