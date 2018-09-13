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В Барнауле откроется морской ресторан

Профессиональный маркетолог Андрей Лузин открывает в Барнауле ресторан Lan Gusto, где будут подавать блюда из морепродуктов.

Новый морской ресторан в Барнауле.
Новый морской ресторан в Барнауле.
Lan Gusto.

Lan Gusto откроется на ул. Интернациональной, 116. Андрей Лузин уже начал выкладывать в соцсети, где продвигает заведение, фото блюд. В их числе «Морской гребешок су-вид с майонезом собственного приготовления и икрой щуки», а также «Пирог с судаком, печёным картофелем и топленым маслом».

Андрей Лузин,
собственник ресторана Lan Gusto:

Это авторское меню повара из Белокурихи Дмитрия Михайлова. Кроме блюд из морепродуктов мы будем подавать мясо и другие продукты.

Морепродукты доставляют в ресторан из-за рубежа или Дальнего Востока. Раков и речную рыбу — из Алтайского края.

Андрей Лузин,
собственник ресторана Lan Gusto:

Я достиг потолка в Барнауле. Чтобы развиваться дальше, нужно было уезжать в другой город, а я этого не хотел. Ресторанным бизнесом занялся потому что приготовление блюд было моим хобби. Я закончил школу Алексея Зимина в Москве и хотел применить свои навыки в новом формате.

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