В Барнауле откроется морской ресторан

Профессиональный маркетолог Андрей Лузин открывает в Барнауле ресторан Lan Gusto, где будут подавать блюда из морепродуктов.

Lan Gusto откроется на ул. Интернациональной, 116. Андрей Лузин уже начал выкладывать в соцсети, где продвигает заведение, фото блюд. В их числе «Морской гребешок су-вид с майонезом собственного приготовления и икрой щуки», а также «Пирог с судаком, печёным картофелем и топленым маслом».

Андрей Лузин,

собственник ресторана Lan Gusto:

Это авторское меню повара из Белокурихи Дмитрия Михайлова. Кроме блюд из морепродуктов мы будем подавать мясо и другие продукты.

Морепродукты доставляют в ресторан из-за рубежа или Дальнего Востока. Раков и речную рыбу — из Алтайского края.

Андрей Лузин,

собственник ресторана Lan Gusto: