В Барнауле откроется морской ресторан

Lan Gusto откроется на ул. Интернациональной, 116. Андрей Лузин уже начал выкладывать в соцсети, где продвигает заведение, фото блюд. В их числе «Морской гребешок су-вид с майонезом собственного приготовления и икрой щуки», а также «Пирог с судаком, печёным картофелем и топленым маслом».
Андрей Лузин,
собственник ресторана Lan Gusto:
Это авторское меню повара из Белокурихи Дмитрия Михайлова. Кроме блюд из морепродуктов мы будем подавать мясо и другие продукты.
Морепродукты доставляют в ресторан из-за рубежа или Дальнего Востока. Раков и речную рыбу — из Алтайского края.
Андрей Лузин,
собственник ресторана Lan Gusto:
Я достиг потолка в Барнауле. Чтобы развиваться дальше, нужно было уезжать в другой город, а я этого не хотел. Ресторанным бизнесом занялся потому что приготовление блюд было моим хобби. Я закончил школу Алексея Зимина в Москве и хотел применить свои навыки в новом формате.