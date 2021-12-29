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В Белокурихе «прокачали» интернет к новогодним праздникам

Зимой в Белокуриху съезжаются туристы со всех городов и стран. С учетом всплеска трафика в пик зимних праздников, МТС подготовила сеть к наплыву гостей.

Зима в Белокурихе.
Зима в Белокурихе.
архив белокуриха-курорт.рф

Компанией проведены работы по модернизации и расширению сети, что позволило увеличить скорость мобильного интернета. Средняя скорость мобильного интернета МТС на территории горнолыжных трасс «Катунь», «Благодать», и на склоне горы «Церковка» выросла до 40 Мбит/с. Этой скорости достаточно для просмотра в комфортном режиме 4К видео онлайн, скачивания тяжелых файлов, онлайн-игр, а также использования соцсетей и мессенджеров.

«В прошлом году прелести зимнего отдыха в Белокурихе оценили не только соседи-сибиряки, но и многочисленные туристы из центральных регионов, в том числе из Москвы. Рост интернет-трафика тогда составил более 30 процентов. В связи с этим мы решили подготовить сеть к высоким нагрузкам, чтобы гости курорта могли даже во время пиковых нагрузок на сеть делиться впечатлениями от отдыха с помощью фото и видео в соцсетях, а также смотреть фильмы онлайн или видео на Youtube. Впереди очередной зимний туристический сезон, курорт ожидает рекордное количество гостей, и мы готовы принять в сеть МТС всех желающих»", — отметил директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

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