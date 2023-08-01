1 августа
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На Алтае туристов встретит цифровой гид

Сервис бронирования отелей запустил мобильный гид для гостей Алтая. Туристы, которые приезжают в Алтайский край и в Республику Алтай, будут получать приветственное SMS-сообщение со ссылкой на цифровой гид от МТС Travel. В онлайн-путеводителе собрана информация о достопримечательностях, культуре и гастрономических особенностях региона.

Природные достопримечательности Алтая. Река Катунь.
Природные достопримечательности Алтая. Река Катунь.
Фото предоставлено компанией МТС.

Из гида туристы узнают об истории Чуйского тракта, о том, почему иногда не нужно лететь в космос, чтобы попасть на Марс, и где можно найти месторождения голубой глины. Также путеводитель рассказывает о главных туристических локациях с их историей, координатами и советами по посещению. В подборку вошли Телецкое озеро, Чемальская ГЭС, алтайские петроглифы, город-курорт Белокуриха и другие популярные объекты региона. Путешественник сможет за несколько минут просмотреть все туристическое «меню» Алтая и выбрать места, о которых захочет узнать подробнее.

Кроме природных и исторических достопримечательностей онлайн-гид уделяет особое внимание гастрономическим чудесам региона. Алтайская кухня настолько разнообразная и необычная, при этом местные специалитеты часто соседствуют в ресторанных меню с европейскими блюдами. Путеводитель подскажет, где можно попробовать блюда из марала, строганину из муксуна и печёного хариуса, бруснику с медом и другие блюда, а что стоит увезти с собой в качестве съедобного сувенира.

Путеводитель рекомендует к посещению Национальный музей им. А.В. Анохина, который находится в Горно-Алтайске. В большом и современном музее хранится его главный экспонат – принцесса Укока, обнаруженная в 1993 году на Алтае мумия.

Природные достопримечательности Алтая. Цветение маральника.
Природные достопримечательности Алтая. Цветение маральника.
Фото предоставлено компанией МТС.

Советы о путешествии по Алтайскому краю и Республике Алтай туристу дают и местные жители – гид и фотограф Валерий Степанюк, авторы туров по Алтаю Мария Кайдаш, Алексей и Светлана Араповы. Они расскажут, где можно сделать эффектные кадры и увидеть самые красивые горные пейзажи.

Алтай уже не первый год становится новым местом силы для российских туристов. По данным Big Data МТС в 2022 году регион принял на 14% больше, чем годом ранее, и в сумме составил 2,5 млн. человек. Приветственный цифровой гид будет актуален и для тех, кто уже облюбовал Алтай, и для новых визитеров, — прокомментировала директор МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

Гид бесплатно доступен абонентам всех операторов.

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