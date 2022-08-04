На «Авито» начали продавать места в очередях в H&M

На платформе «Авито» появились объявления, в которых предлагается приобрести места в очередях в магазины H&M, которые открылись в России для распродажи товаров перед уходом из страны.

Цена подобных лотов 500 рублей, пишет РБК.

Ранее шведская компания H&M 18 объявила, что приняла решение окончательно уйти с российского рынка.

В связи с этим со 2 августа магазины сети открылись для финальной распродажи после перерыва, вызванного приостановкой работы ретейлера в РФ, пишет bfm.ru.

Ранее эксперт рассказала, почему россияне бросились скупать вещи ушедшего бренда. Покупательская мания объясняется так называемым синдромом упущенной выгоды, которому наиболее подвержены люди со слабой нервной системой и перепадами настроения, а также те, кто подстраивается под обстоятельства и зависят от мнения других людей, пояснила психолог и психотерапевт Наталья Наумова.

Когда H&M откроется в барнаульских ТЦ

В «Пионере» заявили: магазин заработает во второй половине августа.

В «Арене» и Galaxy altapress.ru сообщили, что «не знают, когда H&M снова откроется и устроит распродажу».

На горячей линии бренда добавили: «По Барнаулу мы еще решаем».

Точных дат сотрудники ТЦ не называют.

Ранее сообщалось, почему известный бренд уходит из России, и пройдут ли прощальные распродажи.