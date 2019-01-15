На фоне трагических взрывов газа чиновники Барнаула призывают потребителей к дисциплине

В Барнауле более четверти квартир, где пользуются сжиженным газом, не имеют договоров техобслуживания. Потребители природного газа в столице края такие документы имеют почти все. В мэрии Барнаула предупреждают о штрафах за отсутствие договоров и напоминают, что при отсутствии такого документа от газа могут отключить. Заявление в администрации города сделали в связи с трагедиями, случившимися в Магнитогорске и Шахтах.