На молочном заводе в Алтайском крае обнаружили кишечную палочку и плесень

Алтайский Россельхознадзор провел внеплановую проверку на бийском предприятии «Алтайский молочник» и обнаружил там опасную продукцию, которую поставляли в торговые сети и социальные учреждения. Об этом сообщает «Интерфакс».

Известно, что поводом для проверки стали массовые нарушения в компании. Так, например, при оформлении ветеринарных документов молокозавод заявлял товар, сырья на который у него не было.

В результате проверки и лабораторных исследований выяснилось, что в сливочном масле, сметане и кефире «Алтайского молочника» присутствует кишечная палочка, плесень и растительные жиры.

Также на заводе обнаружили творог, снежок, молоко и молокосодержащие продукты, выпущенные с нарушениями.

Вся некачественная и опасная продукция в объеме 1 тонны была изъята из оборота и уничтожена, — сообщили в ведомстве.

Предприятие будет привлечено к административной ответственности, кроме того, рассматривается вопрос о приостановке его деятельности.

Напомним, в январе госсистема Роскачество опубликовала данные исследования питьевой воды, продаваемой в России. Среди 206 образцов семь были из Алтайского края. Результаты оказались неожиданными.