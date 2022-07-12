На отмененный фестиваль «Ветер Сибири» все еще продаются билеты

Фестиваль «Ветер Сибири» перенесли на 2023 из-за «неблагоприятной эпидемиологической ситуации». О том, что билеты продаются на следующий год, сообщили на сайте фестиваля.

По словам организаторов, фестиваль в 2023 году точно должен состояться. Однако многие держатели билетов не хотят приезжать через год.

Ранее мы писали о том, как отреагировали зрители на перенос «Ветра Сибири» и что сказали на это участники. Рок-фанаты сообщили о том, что деньги за билет вернуть не удается.

При входе на сайт «Ветра» высвечивается сообщение с извинениями о переносе, а заодно и о продолжающейся продаже билетов.

Однако о том, как вернуть деньги за купленные билеты, ничего не сказано.