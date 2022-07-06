Представители групп «Северный флот» и «Ундервуд» прокомментировали отмену бийского рок-фестиваля «Ветер Сибири»

«Первый сибирский рок-фестиваль» должен был пройти 12−14 августа в Бийске. 5 июля организатор сообщили о его переносе. Как к переносу отнеслись участники фестиваля — выяснил altapress.ru

Представители артистов ответили altapress.ru, что этот перенос ничем не отличается от отмены концертов, которые происходили из-за ковида на протяжении двух последних лет.

«LASCALA"

альтернативная рок-группа , участники фестиваля «Ветер Сибири»:

Очень жаль, что перенеслось мероприятие. Со мной (и моими коллегами, я спрашивала) заключались официальные договоры, переводились авансы и согласовывалась логистика, местами довольно сложная из-за соседства по датам с другим фестивалем, организаторы всегда были на связи и оперативно реагировали на запросы. С нашей стороны не было поводов думать, что это какая-то авантюра.

Фестиваль. Концерт. СС0

Такого же мнения придерживаются представители других артистов.

«Ундервуд»,

рок-группа , участники фестиваля «Ветер Сибири»:

Сообщить об отмене фестиваля мы еще не успели. Но организаторы сделали все на высоком уровне для того, чтобы фестиваль состоялся.

Музыканты из «Северного флота» уверяют, что здесь нечему удивляться. Переносы и отмены из-за коронавируса были и раньше.

«Северный флот»,

рок-группа , основанная музыкантами «Король и Шут», участники фестиваля «Ветер Сибири»:

За последние годы столько мероприятий переносилось и отменялось, что чему-то удивляться довольно странно. Если группе платят гонорар, присылают билеты, событие проходит, то группа играет. Если какие-то проблемы, то не играет. Если нам говорят, что шоу не будет, оно отменяется или переносится, то мы тут ничего поделать не можем. Будет мероприятие, будут у нас доступны новые даты, выполнятся все условия, значит сыграем.

Ранее зрители, которые купили билеты, высказали свое негодование в соцсетях по поводу переноса фестиваля.