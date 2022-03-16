На сколько лимит беспошлинных покупок могут повысить в России

Порог беспошлинного ввоза (он касается покупок в интернете) хотят повысить до 1 тыс. евро, ссылается газета «Ведомости» на документ, который есть у нее в распоряжении.
Как отмечает издание, увеличенный порог может продлиться до 1 октября.
Ранее, сообщает РИА Новости, премьер-министр Михаил Мишустин предложил несколько инициатив в сфере импорта. Их хотят реализовать в условиях санкций.
«Правительство обсуждает повышение лимита беспошлинного ввоза товаров для физлиц до 1 тыс. евро. Речь идет об электронной торговле — покупках на зарубежных сайтах. Такая мера содержится в обновленном плане первоочередных действий по развитию российской экономики в условиях санкций», — говорится в новом документе.
В документе сказано, что увеличенный лимит смогут принять только после решения Евразийской экономической комиссии. Оно запланировано на 17 марта.
Ответственными исполнителями назначили Минфин, Минэкономразвития и Федеральную таможенную службу (ФТС).
С 2020 года порог беспошлинного ввоза покупок, сделанных в интернете, снизили с 200 до 500 евро. Предельный вес при этом составляет 31 килограмм.
Уточним, что при превышении норм нужно заплатить 15% от стоимости (но не меньше 2 евро за килограмм).