16 марта
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Потребитель

На сколько лимит беспошлинных покупок могут повысить в России

Повысить лимит на беспошлинный ввоз покупок предлагают в правительстве. Рассказываем, на сколько увеличится порог и долго ли он продлится.

Шопинг.
Шопинг.
aslabunova.com.
1
На сколько лимит беспошлинного ввоза хотят поднять?

Порог беспошлинного ввоза (он касается покупок в интернете) хотят повысить до 1 тыс. евро, ссылается газета «Ведомости» на документ, который есть у нее в распоряжении.

2
Лимит беспошлинного ввоза могут увеличить. Сколько продлится «послабление»?

Как отмечает издание, увеличенный порог может продлиться до 1 октября.

Покупки.
Покупки.
СС0
3
Почему лимит беспошлинного ввоза хотят повысить?

Ранее, сообщает РИА Новости, премьер-министр Михаил Мишустин предложил несколько инициатив в сфере импорта. Их хотят реализовать в условиях санкций.

«Правительство обсуждает повышение лимита беспошлинного ввоза товаров для физлиц до 1 тыс. евро. Речь идет об электронной торговле — покупках на зарубежных сайтах. Такая мера содержится в обновленном плане первоочередных действий по развитию российской экономики в условиях санкций», — говорится в новом документе.

4
Когда повышение лимита смогут принять?

В документе сказано, что увеличенный лимит смогут принять только после решения Евразийской экономической комиссии. Оно запланировано на 17 марта.

Шопинг. Покупки.
Шопинг. Покупки.
СС0
5
Кто — ответственный за повышение лимита на беспошлинный ввоз?

Ответственными исполнителями назначили Минфин, Минэкономразвития и Федеральную таможенную службу (ФТС).

Покупки онлайн.
Покупки онлайн.
CC0
6
Какой сейчас порог беспошлинного ввоза?

С 2020 года порог беспошлинного ввоза покупок, сделанных в интернете, снизили с 200 до 500 евро. Предельный вес при этом составляет 31 килограмм.
Уточним, что при превышении норм нужно заплатить 15% от стоимости (но не меньше 2 евро за килограмм).

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