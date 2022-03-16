На сколько лимит беспошлинных покупок могут повысить в России

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Какой сейчас порог беспошлинного ввоза?

С 2020 года порог беспошлинного ввоза покупок, сделанных в интернете, снизили с 200 до 500 евро. Предельный вес при этом составляет 31 килограмм.

Уточним, что при превышении норм нужно заплатить 15% от стоимости (но не меньше 2 евро за килограмм).