Wildberries «устал». Почему произошел сбой маркетплейса и на что жалуются покупатели

3

Из-за поломки: что такое система FBS и будут ли по ней считать просрочки?

FBS — это схема, при которой поставщик хранит товар у себя. Получив заказ, он отправляет его на склад Wildberries. А вот дальнейшей доставкой занимается сам интернет-магазин.

Покупателям, которые не получили заказ по FBS из-за поломки, не должны начислять просрочку. «После восстановления работы портала, таймер отгрузки заказа по схеме <Продажи со склада продавца> будет скорректирован при расчете очередной выплаты, а именно из общего времени будет вычтено время устранения технической ошибки», — заверили в компании.