Wildberries «устал». Почему произошел сбой маркетплейса и на что жалуются покупатели

Пока неизвестно, когда на Wildberries устранят неполадки.
Как сообщают в официальном чате маркетплейса в Telegram, «сроки возобновления сервиса не установлены. Мы работаем над тем, чтоб возобновить корректную работу в ближайшее время».
«Станет доступен весь функционал», — добавляют в чате.
Да. Сейчас Wildberries принимает заказы, которые были сформированы ранее.
«В случае отказа в приемке причину необходимо уточнить у сотрудника склада (пункта приема)», — также подчеркнули в официальном чате.
FBS — это схема, при которой поставщик хранит товар у себя. Получив заказ, он отправляет его на склад Wildberries. А вот дальнейшей доставкой занимается сам интернет-магазин.
Покупателям, которые не получили заказ по FBS из-за поломки, не должны начислять просрочку. «После восстановления работы портала, таймер отгрузки заказа по схеме <Продажи со склада продавца> будет скорректирован при расчете очередной выплаты, а именно из общего времени будет вычтено время устранения технической ошибки», — заверили в компании.
На сбой в работе Wildberries пользователи в первый раз пожаловались накануне. Всего, по данным сервиса downdetector.ru, поступило больше 12 тыс. сообщений о неполадках. Примерно 49% пользователей сообщили о неполадках в работе приложения, 40% указали на проблемы с отслеживанием заказа и еще 11% оставили жалобы по веб-сайту, подчеркивают «Ведомости».
Еще один сбой зафиксировали 15 марта. По состоянию на 07:43 по московскому времени было зафиксировано 2 327 отчетов о сбоях в работе онлайн-ретейлера. Почти половина сообщивших о проблемах пользователей (46%) пожаловались на неполадки в работе приложения. Еще 43% столкнулись с трудностями при отслеживании заказа. У 11% юзеров наблюдались проблемы с работой веб-сайта.
Wildberries работает в России, США, Франции, Италии, Испании, Беларуси, Казахстане, Киргизии, Армении, Польше, Словакии, Германии, Израиле, Молдавии и Турции.
Продают на международном маркетплейсе электронику, детские товары, обувь, одежду и многое другое.