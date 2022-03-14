Продукция P&G существенно подорожает для россиян

Повышение отпускных цен там объяснили удорожанием логистики, материалов и девальвацией рубля. Компания поставляла часть продукции в Россию из Польши, поэтому сейчас ей приходится перестраивать логистику, что и увеличивает себестоимость.
Так, с 15 марта закупочные цены на средства для стирки должны вырасти в пределах 30%, на моющие средства — на 26%, на профессиональные средства для уборки — на 74%.
Стоимость товаров для детской гигиены повышается на 47%, женской — на 33%, товаров для красоты и здоровья — на 67%, средств по уходу за волосами — на 63%, средств по уходу за полостью рта — на 58%, средств для бритья — на 65%.
Один из экспертов рынка отметил, что заявленное повышение цен P&G выглядит существенным и может привести к снижению спроса.
P&G выпускает товары под брендами Ariel, Tide, Lenor, Fairy, Pampers, Always, Gillette, Head & Shoulders, Pantene, Blend-a-med и другие.
Оба российских завода P&G продолжают работу. На них выпускаются до 60% продаваемой продукции — марки Pampers, Ariel, Tide, Lenor, «Миф», Fairy, Mr. Proper, Discreet, Gillette.
Ранее компания объявила, что частично приостановила деятельность в России, оставив на рынке только «продукты базовой гигиены».