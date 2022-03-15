Сбербанк продлит срок действия банковских карт

«Все карты Сбербанка, срок действия которых заканчивается в марте 2022 года, были заранее перевыпущены и доставлены для получения в офисы банка. Для карт, которые истекают в апреле и далее, мы планируем продлить срок действия, чтобы их можно было продолжать использовать как обычно без необходимости перевыпуска» — объяснил директор дивизиона «Кошелек клиента» Сбербанка Игорь Ковалев.

В ближайшее время все клиенты получат подробную информацию о работе карт после истечения срока действия, пишет Газета.Ru.

Адрес отделения для получения карты можно найти в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» или в полученном от банка смс сообщения о готовности карты.

В пресс-службе напомнили — все действующие карты Visa и Mastercard продолжают работать на территории России и могут быть использованы для покупок, платежей и переводов, а также для снятия наличных в банкоматах.

Ранее бессрочными сделал ВТБ все свои карты.