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На всей территории Алтайского края запустили второй мультиплекс цифровых каналов

25 декабря во всех районах Алтайского края началось вещание второго пакета цифровых каналов. В их число входят РЕН-ТВ, Спас, СТС, «Домашний» другие, всего 10. Ранее их можно было смотреть только в некоторых населенных пунктах.

Пульт. Телевидение. Реклама.
Пульт. Телевидение. Реклама.
CC0.

В Бийске, Рубцовске и Барнауле тестовое вещание второго мультиплекса запустили еще в августе 2014 года. Второй мультиплекс ввели сначала в городах с населением свыше 100 тыс. человек — они наиболее интересны рекламодателям.

Теперь вещание распространилось практически на всю территорию Алтайского края, оно охватывает 97% населения. Его обеспечивают 200 радиопередающих устройств.

Когда отключат аналоговое вещание в Алтайском крае?

В Алтайском крае аналоговое эфирное телевещание планируют отключить 3 июня 2019 года. В регионе есть 248 сел, которые находятся вне зоны приема цифрового сигнала, в них живет почти 53 тыс. человек.

Правительство края заключило соглашения с операторами спутникового телевидения «НТВ Плюс» и «Орион» о бесплатном предоставлении 20 обязательных каналов населению этих деревень. Однако за абонентское оборудование (тарелку) и его установку нужно будет заплатить.

Государство разрабатывает схемы субсидирования при покупке «тарелок» в селах без цифрового телесигнала, рассказал министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов. По его словам, условия будут известны в 2019 году.

Жителям края не нужно беспокоиться о том, что с полным переходом на «цифру» из эфира исчезнут вставки региональных и муниципальных новостей, заверил начальник краевого управления по печати и информации Евгений Нечепуренко. Новости ГТРК уже идут в цифровом качестве на каналах «Россия 1» и «Россия 24».

Для остальных каналов государство ищет возможные варианты продолжения работы, в частности врезки региональных программ в один из каналов мультиплекса, рассказал Сергей Мольков, директор филиала РТРС «Алтайского краевой радио, телепередающего центра».

Какие каналы входят во второй мультиплекс?

РЕН-ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница!», «Звезда», «Мир», ТНТ, Муз-ТВ.

Чтобы смотреть цифровое телевидение, нужно иметь телевизор с поддержкой цифрового телесигнала DVB-T2 либо специальную приставку. Также требуется дециметровая антенна.

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