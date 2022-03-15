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Потребитель

Начали задерживать доставку посылок в Россию

Таможенные пункты столичных аэропортов начали задерживать сроки доставки посылок в Россию на фоне ответной реакции Москвы на введенные в отношении нее западными странами санкции, пишут «Ведомости».

Посылка.
Посылка.
CC0.

Контроль за ввозимыми в Россию товарами усилила таможня аэропортов Шереметьево и Внуково, а также Авиационный центр электронного декларирования (ЦЭД).

Кроме того, таможенники отказывают в вывозе из страны некоторых товаров, в том числе потребительских, перечисленных в специальном перечне правительства от 9 марта (в нем указаны временно запрещенные к ввозу и вывозу из России товары).

В результате возникают ситуации, когда из России не удается вывезти оплаченные физическими лицами покупки в интернет-магазинах, на которые оформлен возврат, пишет Lenta.ru. В основном речь идет о телекоммуникационном и медицинском оборудовании.

Когда возникла проблема

При этом опрошенные изданием участники рынка отмечают, что проблемы с доставкой возникли еще до начала объявленной президентом Владимиром Путиным спецоперации на Украине.

Так, задержки при оформлении посылок во Внуково начались в августе прошлого года, в Шереметьево — в декабре, при оформлении через ЦЭД — в феврале 2022-го.

Между тем США опубликовали список запрещенных к ввозу в Россию предметов роскоши.

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