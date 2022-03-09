Мишустин запретил вывозить из России медицинские изделия

В России введен временный запрет на вывоз из страны иностранных медицинских изделий. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает « Интерфакс ».

Речь идет о медицинских изделиях, которые были доставлены из государств, присоединившихся к санкциям, и сейчас находятся на складах импортеров или проходят таможенные процедуры.

Решение правительства позволит не допустить дефицита медицинских изделий на территории России из-за введенных ограничительных мер со стороны недружественных государств, отметили в кабмине, пишет bfm.ru.

Между тем в Алтайском крае есть многомесячные запасы лекарств, успокоил депутат. Кстати, страх об исчезновении лекарств жители Алтайского края называли в числе главных в условиях санкций.

Эксперты считают, что дефицита и сбоев в поставках импортных лекарств быть не должно.

Однако 4 марта в Минздраве заявили об отдельных «сигналах», говорящих о задержке поставок лекарственных препаратов. Но это не отказ заводов, а сбои из-за логистики, писало РИА Новости.