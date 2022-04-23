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Потребитель

Накануне Пасхи в Барнауле пройдут продуктовые ярмарки

23 апреля в Барнауле состоятся очередные продуктовые ярмарки.

Колбаса.
Колбаса.
Анна Зайкова

На ярмарку приедут предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Барнаула и Алтайского края.

Производители представят мясо птицы, свинину и говядину, колбасные, мясные, рыбные деликатесы, растительное масло, выпечку, овощи, фрукты и другие товары, сообщает пресс-центра правительства Алтайского края.

Барнаульцы и гости города смогут купить на ярмарках куличи.

Как напомнили в пресс-центре администрации Барнаула, площадки будут работать с 10:00 до 14:00 на проспекте Ленина, 71 и 152, Народной площади, в сквере 60 лет СССР, на улице 50 лет СССР, 51а, а также на проспекте Красноармейском, 36 и улице Чайковского, 21а.

Горожан просят соблюдать масочный режим.

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