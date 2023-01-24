Налепи и оплати: что известно о стикерах, которые вводят российские банки

Что такое платежный стикер?
Платежные стикеры призваны заменить сервисы бесконтактной оплаты смартфонами. После ухода из страны Visa и Mastercard, бесконтактные платежи стали недоступны. В том числе оплата по ApplePay на iPhone.
Стикер представляет собой маленькую карточку, похожую на уменьшенную банковскую карту без номера и подтверждающего операции CVC-код. Он крепится на заднюю часть смартфона и подключается к онлайн-банку.
Пользователю нужно будет отломить часть, предназначенную для крепления, снять защитный слой и наклеить стикер на панель внизу телефона.
Технологию можно прикрепить и на любую другую вещь, которую вы всегда носите с собой: паспорт, кошелек, визитница.
Как им можно будет оплачивать покупки?
Достаточно приложить телефон со стикером к терминалу для бесконтактных платежей — оплата пройдет в одно касание. Как и картой, им можно оплачивать покупки в магазинах, заказы в ресторанах и кафе и покупать билеты в кино.
Также с помощью стикера можно будет снимать деньги в банкомате, если у них есть возможность бесконтактной авторизации.
Банки обещают начислять кешбэк за покупки, анологично пользованию картой.
Когда ими можно будет воспользоваться?
«Сбер» намерен начать массовое тестирование технологии в начале февраля. В тесте будут участвовать 100 тыс. клиентов банка, оно будет бесплатным.
Альфа-Банк в свою очередь уже запустил услугу для клиентов. Об этом они сообщили в своем Telegram-канале. Ее можно заказать в отделении банка. На выбор предлагают стикеры с различными рисунками. Альфа-банк заявил, что получил уже 50 тыс. заявок.
В середине декабря о запуске технологии платежных стикеров объявил Тинькофф-банк, сообщили в РБК. Ее можно будет приобрести за 700 рублей. Банк обещал начать продажи в январе 2023 года.
Что будет, если я потеряю стикер?
Так как стикер не имеет номера и CVC-код, то есть вероятность, что технологией сможет воспользоваться любой желающий. Поэтому рекомендуется держать стикер на виду и прикреплять на те вещи, которые у вас всегда под рукой. Не стоит переводить на стикер большие суммы денег и ограничиться суточными лимитами.
В Альфа-банке заверили, что переживать не о чем.
«У стикера можно настроить ПИН-код или заблокировать в случае потери», — заявили в банке.
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