Налепи и оплати: что известно о стикерах, которые вводят российские банки

Российские банки Альфа-банк и «Сбер» вводят платежные стикеры, предназначенные для оплаты в «одно касание» со смартфона. Как ими можно будет оплачивать покупки — в материале altapress.ru.

Что такое платежный стикер?

Платежные стикеры призваны заменить сервисы бесконтактной оплаты смартфонами. После ухода из страны Visa и Mastercard, бесконтактные платежи стали недоступны. В том числе оплата по ApplePay на iPhone.

Стикер представляет собой маленькую карточку, похожую на уменьшенную банковскую карту без номера и подтверждающего операции CVC-код. Он крепится на заднюю часть смартфона и подключается к онлайн-банку.

Пользователю нужно будет отломить часть, предназначенную для крепления, снять защитный слой и наклеить стикер на панель внизу телефона.

Технологию можно прикрепить и на любую другую вещь, которую вы всегда носите с собой: паспорт, кошелек, визитница.

Платежные стикеры Альфа-Банк

Как им можно будет оплачивать покупки?

Достаточно приложить телефон со стикером к терминалу для бесконтактных платежей — оплата пройдет в одно касание. Как и картой, им можно оплачивать покупки в магазинах, заказы в ресторанах и кафе и покупать билеты в кино.

Также с помощью стикера можно будет снимать деньги в банкомате, если у них есть возможность бесконтактной авторизации.

Банки обещают начислять кешбэк за покупки, анологично пользованию картой.

Платежные стикеры Альфа-Банк

Когда ими можно будет воспользоваться?

«Сбер» намерен начать массовое тестирование технологии в начале февраля. В тесте будут участвовать 100 тыс. клиентов банка, оно будет бесплатным.

Альфа-Банк в свою очередь уже запустил услугу для клиентов. Об этом они сообщили в своем Telegram-канале. Ее можно заказать в отделении банка. На выбор предлагают стикеры с различными рисунками. Альфа-банк заявил, что получил уже 50 тыс. заявок.

В середине декабря о запуске технологии платежных стикеров объявил Тинькофф-банк, сообщили в РБК. Ее можно будет приобрести за 700 рублей. Банк обещал начать продажи в январе 2023 года.

Платежные стикеры Альфа-Банк

Что будет , если я потеряю стикер?

Так как стикер не имеет номера и CVC-код, то есть вероятность, что технологией сможет воспользоваться любой желающий. Поэтому рекомендуется держать стикер на виду и прикреплять на те вещи, которые у вас всегда под рукой. Не стоит переводить на стикер большие суммы денег и ограничиться суточными лимитами.

В Альфа-банке заверили, что переживать не о чем.